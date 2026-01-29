5 il için çok kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz için çok kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların yarın ilk saatlerden itibaren Hatay ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak yağışların, Adana'nın yüksekleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, kar yağışı alan yerlerde, buzlanma ve don hadisesi ile çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.