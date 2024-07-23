5 il için yarın kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğleden itibaren Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için gök gürültülü yağış beklendiğini bildirerek ani sel gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğleden itibaren akşam saatlerine kadar Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel gök görültülü kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar öğlen başlayacak ve 21.00'e kadar sürecek.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.