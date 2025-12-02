5 ilde borsa manipülasyonu operasyonu: 10 gözaltı
Borsa İstanbul’da bazı hisselerde yapay fiyat hareketleri oluşturdukları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. SPK raporları sonrası harekete geçen polis, “örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla 10 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla, bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi.
Soruşturmada, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve "bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.
Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.