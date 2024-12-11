5 ilde "Change araç" operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Merkezli 5 ilde yapılan operasyonda yurt dışından getirdikleri çalıntı otomobilleri motor ve şase numaralarını değiştirerek sahte belgelerle sattığı belirlenen 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda motor ve şase numaraları değiştirilmiş 31 otomobil ele geçirildi.

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bolu ve Zonguldak illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelilerin, yurt dışından kiralayarak getirdikleri otomobillere, tamirhanelere sokarak, Türkiye'de kaza, deprem veya yangın gibi sebeplerle ağır hasar alan aynı model araçların motor ve şaşe numaralarını uyarladıkları tespit edildi. Ağır hasarlı araçları sanki tamir ettirmiş gibi yapan şüphelilerin bunları üçüncü kişilere sattıkları bu yolla milyonlarca lira gelir elde ettikleri öğrenildi.

Polis yaptığı çalışmada şüphelilerle birlikte çalıntı, yurt dışından getirilen araçların bulunduğu 31 otomobile el koydu.

Yetkililer şüphelilerle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, gözaltındaki şüphelilerin sorgularının devam ettiğini söyledi.