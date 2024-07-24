Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

5 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheliden 10’u yakalandı

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u yakalandı.

Güncel
  • 24.07.2024 10:00
  • Giriş: 24.07.2024 10:00
  • Güncelleme: 24.07.2024 10:02
Kaynak: AA-DHA
5 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheliden 10’u yakalandı
Fotoğraf: DHA

İzmir’de düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel tarza uygun ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 15 zanlı hakkında gözaltı talimatı verildi.

Darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinden oluşanlara yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.​​​​​​​

BirGün'e Abone Ol