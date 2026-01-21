5 ilde kaçak ilaç operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Operasyonda 21 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 235 bin 328 kaçak ilaç ele geçirildi.

Gözaltına alınanlarla bağlantılı olan ve suça karışan 33 şüpheli daha İstanbul, Antalya, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.