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5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla'da orman havacılık işletme müdürlükleri kuruldu.

Güncel
  • 17.07.2024 09:10
  • Giriş: 17.07.2024 09:10
  • Güncelleme: 17.07.2024 09:12
Kaynak: AA
5 ilde orman havacılık işletme müdürlüğü kuruldu
Fotoğraf: AA

Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla'da orman havacılık işletme müdürlüğü kurulmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında Adana, Ankara, Antalya, İzmir ve Muğla orman havacılık işletme müdürlükleri kuruldu.

Öte yandan, Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Samsun, Sinop ve Sivas'taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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