5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 12 şüpheli yakalanırken, 10 zanlı tutuklandı.

MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle yürütülen projeli çalışma kapsamında, 25 Şubat 2025’te Samsun, İstanbul, Malatya, Gaziantep ve Tokat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine tedbir kararı uygulandı. Ayrıca suç işlemek amacıyla açıldığı belirlenen internet sitelerine erişim engeli getirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’sinin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçuna karıştığı yönündeki deliller nedeniyle dosyaları ayrılarak soruşturmaları Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmeye başlandı. İşlemleri tamamlanan 12 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.