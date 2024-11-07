5 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 şüphelinin 22 milyon lira mal varlığına el konuldu

Bursa merkezli 5 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 22 milyon lira değerinde 5 daire, 1 otomobil, yarım kilogram altın ve bir milyon nakit paraya da el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 20 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerden 5'inin tutuklu olduğu belirlenirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde; Bursa, İstanbul, Mersin, Muğla ve Şırnak'ta dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan baskınlarda Bursa'da 6, İstanbul'da 4, Mersin'de 1, Muğla'da 1 ve Şırnak'ta 3 olmak üzere 15 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 10 kilogram kokain, 4 kilogram metamfetamin, 6 kilogram esrar ve 4 bin 830 ecstasy hap ele geçirildi. Haklarında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan 5 ayrı soruşturma yürütüldüğü de tespit edilen şüphelilerin, 1 araç, 5 mesken, 1 milyon lira, 500 gram altın ve banka hesapları olmak üzere toplamda 22 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor