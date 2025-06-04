5'inci dalga operasyonda belediye başkanları dahil 22 kişi tutuklandı, 14 kişi adli kontrolle serbest

İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenlerden 22 kişi tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in yanı sıra eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da yer alıyor. Öte yandan etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli dahil 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

CHP'li belediyelere yönelik 5’inci dalga operasyonlar kapsamında 31 Mayıs Cumartesi gözaltına alınan ve aralarında İstanbul ve Adana'nın 5 büyük ilçesinin belediye başkanının da bulunduğu isimler, 3 Haziran’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. Daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen isimlerden 30'u tutuklama istemiyle, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

22 KİŞİ TUTUKLANDI

Hakimlikteki işlemleri tamamlanan ve aralarında Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarının bulunduğu 22 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Tutuklanan isimler şu şekilde:

Utku Caner Çaykara - Avcılar Belediye Başkanı

Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı

Hakan Bahçetepe - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Kadir Aydar - Ceyhan Belediye Başkanı

Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı

Baki Aydöner - CHP PM Üyesi

Aykut Erdoğdu - Eski CHP Milletvekili

Ali Sukas - Ağaç AŞ Genel Müdürü,

Burak Korzay - İSFALT Genel Müdürü

Erdal Celal Aksoy - İBB Genel Sekreter Yardımcısı

Veysel Erçevik - Beylikdüzü Eski Belediye Başkan Yardımcısı

Ömer Kazancı -Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı

Mehmet Mandacı - Avcılar Belediye Başkanı Yardımcı

Rıza Can Özdemir - Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı

Erhan Daka - Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı

İsmet Abacı - Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın Babası

Celal Tekin - Seyhan Belediye Başkanının Eşi

Sırrı Küçük - Milletvekili Özgür Karabat’ın Danışmanı

Ebubekir Akın - İş İnsanı

Özer Ayık - Koordinatör

Yusuf Yadoğlu - İş İnsanı

Fikret Demir - İşçi

14 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli dahil 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hakkında adli kontrol kararı verilen isimler şöyle: