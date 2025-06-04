5'inci dalga operasyonda belediye başkanları dahil 22 kişi tutuklandı, 14 kişi adli kontrolle serbest
İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenlerden 22 kişi tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in yanı sıra eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da yer alıyor.
İBB'ye yönelik soruşturmada tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilenlerden 22 kişi tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklananlar arasında Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in yanı sıra eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da yer alıyor. Öte yandan etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli dahil 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
CHP'li belediyelere yönelik 5’inci dalga operasyonlar kapsamında 31 Mayıs Cumartesi gözaltına alınan ve aralarında İstanbul ve Adana'nın 5 büyük ilçesinin belediye başkanının da bulunduğu isimler, 3 Haziran’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne götürüldü. Daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen isimlerden 30'u tutuklama istemiyle, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
22 KİŞİ TUTUKLANDI
Hakimlikteki işlemleri tamamlanan ve aralarında Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanlarının bulunduğu 22 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Tutuklanan isimler şu şekilde:
- Utku Caner Çaykara - Avcılar Belediye Başkanı
- Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı
- Hakan Bahçetepe - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
- Kadir Aydar - Ceyhan Belediye Başkanı
- Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı
- Baki Aydöner - CHP PM Üyesi
- Aykut Erdoğdu - Eski CHP Milletvekili
- Ali Sukas - Ağaç AŞ Genel Müdürü,
- Burak Korzay - İSFALT Genel Müdürü
- Erdal Celal Aksoy - İBB Genel Sekreter Yardımcısı
- Veysel Erçevik - Beylikdüzü Eski Belediye Başkan Yardımcısı
- Ömer Kazancı -Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı
- Mehmet Mandacı - Avcılar Belediye Başkanı Yardımcı
- Rıza Can Özdemir - Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı
- Erhan Daka - Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı
- İsmet Abacı - Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın Babası
- Celal Tekin - Seyhan Belediye Başkanının Eşi
- Sırrı Küçük - Milletvekili Özgür Karabat’ın Danışmanı
- Ebubekir Akın - İş İnsanı
- Özer Ayık - Koordinatör
- Yusuf Yadoğlu - İş İnsanı
- Fikret Demir - İşçi
14 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Gürkan Dölekli dahil 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Hakkında adli kontrol kararı verilen isimler şöyle:
- Gürkan Polat- Beylikdüzü Belediye Başkanı Asistanı
- Halil Satı - Büyükçekmece Basketbol kulübü yöneticisi
- Görkem Kızılkayak - Beşiktaş Belediye Çalışanı
- İsmail Yalçın - Beşiktaş Belediye Çalışanı
- Şazime Sena Çelik - Beşiktaş Belediye Çalışanı
- Hakan Ateş - Firma Sahibi
- Can Zafer Yamam - İşçi
- Gürkan Dölekli - İş İnsanı
- Bektaş Yıldız - İş İnsanı
- Caner Vural -Müteahhit
- Fahri Aksoy - Müteahhit
- Fatih Yadoğlu - Müteahhit
- Ozan İş - Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı
- Songül Demir - Alican Abacı’nın akrabası