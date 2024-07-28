5'inci kattaki balkondan düştüğü iddia edilen kadın ağır yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştüğü iddia edilen 24 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5'inci kattaki evlerinin balkonundan düştüğü iddia edilen 24 yaşındaki genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi 7 Eylül Mahallesi 1006 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 yıllık evli ve 8 aylık bir bebeği bulunan Z.A. (24), iddiaya göre dengesini kaybederek 5'inci kattaki evlerinin balkonundan önce ağacın üstüne ardından zemine düştü.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Z.A. ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.