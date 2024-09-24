5'inci kattan atladığı iddia edilen sosyal medya fenomeni kadın yaşamını yitirdi

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut'un, İstanbul Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atladığı iddia edildi. İntihar ettiği iddia edilen kadının mektup bıraktığı öğrenildi.

Olay, İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde bulunan lüks bir sitede yaşandı. İddiaya göre; Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Site güvenliği tarafından durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Kübra Aykut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vefat eden Kübra Aykut'un naaşı özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Yaşamını yitiren kadının geriye bir mektup bıraktığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DURUMU ÖĞRENEN DİLAN POLAT HASTANEYE GELDİ

Kübra Aykut özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Durumu öğrenen Dilan Polat naaşın bulunduğu hastaneye geldi. Bir süre hastanede bekleyen Polat, konuyla ilgili polis ekiplerinden ve hastaneden bilgi aldı.