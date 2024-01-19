5 IŞİD şüphelisi sınır dışı edildi

Elazığ'da, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerin IŞİD şüphelisi olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, IŞİD ile irtibat ve iltisakları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 1'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.