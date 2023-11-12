5. İzmir Film Festivali'nde Altın Artemis Ödülleri'ni kazananlar belli oldu

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile Anadolu Sinema ve Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İzmir Film Festivali'nde Altın Artemis Ödülleri'nin sahipleri belirlendi.

ASİTEM'den yapılan açıklamada, 7 milyon 616 bin oyun kullanılmasıyla dijital platform film, televizyon dizisi, dijital platform dizi ve vizyon film kategorilerinde ödül alanların belirlendiği kaydedildi.

Vizyon filmlerinde Bergen dört, televizyon dizilerinde Kızılcık Şerbeti üç, dijital platform filmlerinde Yolun Açık Olsun dört, Cici ile Aşıklar Bayramı da üç dalda ödüle layık görüldü.

Dijital dizi kategorisinde, Zeytin Ağacı, Andropoz ve Kuş Uçuşu ödül alan yapımlar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASİTEM ve Festival Başkanı Muammer Sarıkaya, "Elimizdeki verilere göre, 165 ülkeden 7 milyon 616 bin oy kullanıldı. Sanatçılarımız Altın Artemis Ödülü'nü alırken, bizler de sinema için üretmeye devam etmenin ödülünü almış olduk. Yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler." değerlendirmesinde bulundu.