5 kardeşin öldüğü yangın faciası: Adalet Bakanı, savcıyı 'Kelepçeyi çıkartın' diye aramış

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 5 çocuğun cenazesine kelepçeyle getirilen babanın ellerinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un telefonu sonrası çözüldüğü öğrenildi.

5 çocuğun cenazesine getirilen baba Hasan Akcan başta kelepçeliydi. Akcan'ın kelepçesi mezar başında çıkarıldı.

Halk TV'de Yeni Bir Sabah'ın sunucusu İsmail Küçükkaya, konu ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendisine ulaştığını açıkladı. Kelepçenin Tunç'un talimatı ile çözüldüğü öğrenildi. Küçükkaya, şöyle konuştu:

"Selçuk ilçesindeki Acarlar Mezarlığı'na getirilen 5 kardeşin cenazeleri, yan yana defnedildi. Jandarma, defin işlemi sırasında baba Hakan Akcan'ın bileklerindeki kelepçeleri çıkardı.

Şimdi bu konuya değineceğim ama Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. "Az önce ifade ettiğiniz cenazedeki kelepçeli görüntü, Sayın Bakan'ı ve Bakanlığı ve bizleri de rahatsız etti. O görüntüyü görür görmez Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç hemen duruma müdahale etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı'yla görüştü. Oradaki ekibe hemen talimatlar iletildi. Kelepçe çıkartıldı. Baba, cenaze namazını sizin de söylediğiniz gibi kelepçesiz kıldı."