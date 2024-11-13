5 kardeşin öldüğü yangın faciası: Aile Bakanı Göktaş'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1.Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada, İzmir'de yaşadıkları evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşin ölümüne değinen Göktaş, soruşturma sürecinin sürdüğünü söyledi.

Göktaş, "5 çocuğumuzu elim bir şekilde kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Soruşturmayı dikkatle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım Pazartesi günü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangında evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 yaşındaki Fadime Nefes, 4 yaşındaki Funda Peri, 3 yaşındaki Aslan Miraç, 2 yaşındaki Masal Işık ve 1 yaşındaki Aras Bulut Akcan kardeşler hayatını kaybetmişti.

Çocukların babasının Torbalı Açık Cezaevi'nde olduğu anneleri Melisa Sinem Akcan'ın ise olay sırasında hurdacıdan parasını almak için evden ayrıldığı öğrenilmişti.

Anne Akcan, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.