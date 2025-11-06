5 Kasım 2025 Çarşamba Reyting Sonuçları | Zirveyi Açık Ara Kimseye Bırakmadı!

5 Kasım 2025 Çarşamba gecesi TRT 1’de yayınlanan Ajax–Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, geç saatte başlamasına rağmen 13,21 reyting alarak günün birincisi oldu. Eşref Rüya yaşadığı puan kaybıyla ikinci sıraya gerilerken, Kuruluş Orhan ve Sahipsizler beklenen çizgilerini korudu.

GÜNÜN REYTİNG TABLOSUNDA BÜYÜK DEĞİŞİM

5 Kasım 2025 Çarşamba günü televizyonda rekabet yoğun geçti. Prime time sonrası başlamasına rağmen büyük ilgi çeken Ajax–Galatasaray maçı, öne doğru sıralamayı tamamen değiştirdi ve 13,21 reyting ile açık ara zirveye yerleşti. Bu sonuç, spor yayınlarının hâlâ geniş ve tutkulu bir izleyici kitlesine sahip olduğunu güçlü şekilde ortaya koydu.

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya ise maç etkisiyle 8,14 reytinge gerileyerek ikinci sıraya düştü. Dizinin özet bölümü de 5,40 puanla üçüncü basamakta yer aldı.

5 KASIM 2025 ÇARŞAMBA – GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Ajax–Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması (TRT 1) 13,21 2 Eşref Rüya (Kanal D) 8,14 3 Eşref Rüya (Özet) (Kanal D) 5,40 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV) 5,27 5 Kuruluş Orhan (ATV) 4,24 6 Esra Erol'da (ATV) 3,95 7 Sahipsizler (STAR TV) 3,51 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber (NOW TV) 3,41 9 MasterChef Türkiye (TV8) 3,31 10 Show Ana Haber (Show TV) 3,26

REYTİNGLERDE DİKKAT ÇEKEN NOKTALAR

ANALİZ: SPOR YAYINLARININ REYTİNG GÜCÜ YENİDEN KANITLANDI

Çarşamba akşamı futbol etkisi, dizi ve yarışma dengelerini yeniden şekillendirdi. Özellikle 13+ reyting gibi yüksek bir değer, Türkiye yayıncılık tarihinde nadir görülen bir performans olarak dikkat çekiyor. Spor müsabakalarının ulusal kanallarda hâlâ büyük kitle mobilizasyonu sağladığı açık bir gerçek.

5 Kasım 2025 Çarşamba gününün reyting birincisi kim oldu?

TRT 1’de yayınlanan Ajax–Galatasaray maçı 13,21 reytingle günün lideri oldu.

Eşref Rüya dizisi kaç reyting aldı?

8,14 reyting ile günün ikinci sırasında yer aldı ve maçtan olumsuz etkilendi.

Kuruluş Orhan’ın reytingi nasıl?

Dizinin ikinci bölümü 4,24 reyting aldı ve beşinci sırada yer aldı.

Veriler hangi kaynaktan alındı?

TİAK 20+ABC1 reyting sonuçları esas alınmıştır.

5 Kasım 2025 Çarşamba reytinglerinde Ajax–Galatasaray karşılaşması adeta dengeleri sildi ve zirveye yerleşti. Eşref Rüya maç etkisiyle düşüş yaşasa da güçlü konumunu korudu. Kuruluş Orhan ve Sahipsizler ise haftalık istikrarlarını sürdürdü. Önümüzdeki haftalarda spor ile dram kuşağı arasındaki rekabetin yeniden yön değiştirmesi bekleniyor.