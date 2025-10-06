Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 06.10.2025 21:22
  • Giriş: 06.10.2025 21:22
  • Güncelleme: 06.10.2025 21:22
Kaynak: DHA
5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol