5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangın saat 17.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çömlekçiler Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Alevler bir anda çatıyı sararken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

