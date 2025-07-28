5 katlı binadan düşen genç hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5 katlı binanın camından düşen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi Artan Sokak’ta 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evin terasına geçmeye çalışırken dengesini kaybeden Kadircan Y. (19), 5 katlı binadan aşağı düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Kadircan Y.’nin cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze aracıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kadircan Y.’nin sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede builundu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.