5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edirne’de 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkez Fatih Mahallesi 13. Sokak’ta 2 yaşındaki Metahan G., 5. kattaki evlerinin penceresinden bilinmeyen bir sebeple beton zemine düştü.

Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.