5. kattan düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Samsun’da misafirliğe gittiği babaannesinin 5. kattaki evinin penceresinden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi’nde bulunan bir apartmannda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinden annesiyle birlikte babannesinin evine misafirliğe giden 2 yaşındaki Irak uyruklu Nevin Naz Hassan Tahan, 5. katın penceresinden aşağı düştü.

Düşerken önce karayemiş ağacının dallarına çarpan çocuk, daha sonra da beton kaldırıma düştü. Yaralanan küçük kız ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ağır yaralanan kız çocuğu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kızının ölüm haberini alan Aya Attıha Arrak Tahan, hastane koridorunda sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.