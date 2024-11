5. Kısa Mola Merkezi Bodrum’da açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak ve engellilerin birlikte keyifli vakit geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezleri’ne bir yenisini daha ekliyor. İl genelinde Menteşe, Milas, Fethiye ve Marmaris’te bulunan Kısa Mola merkezleri ile yurttaşlara hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi hazırlıkları tamamlanan Bodrum Kısa Merkezi’ni 3 Aralık Salı günü açıyor.

Açılışı yapılacak Bodrum Kısa Mola Merkezi’nden Muğla ilinde ikamet eden ve 5 yaş üzeri engelli yakını bulunan aileler yararlanabilecek. Aileler, bu merkezden ayda dört kez, üçer saatlik sürelerle faydalanabilecek.

KISA MOLA MERKEZLERİNDEN 425 AİLE FAYDALANDI

Kısa Mola Merkezleri, engelli bireyler için çeşitli etkinlikler ve keyifli vakit geçirme olanakları sunarken, ailelere de kendilerine zaman ayırma fırsatı sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk olan ve diğer kurumlar tarafından da örnek alınan Kısa Mola Merkezleri projesinden bugüne kadar 425 aile yararlanırken toplamda 8 bin 725 kez hizmet verildi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras kısa mola merkezleri ile ilgili şunları söyledi: “Büyükşehir Belediyesi olarak her bir vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmayı ve ihtiyaçlarına yanıt vermeyi temel görevimiz olarak görüyoruz. Kısa Mola Merkezlerimiz, engelli bireylerimizin ailelerine bir nefes alma fırsatı sunarken, aynı zamanda onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen önemli bir projedir. Ailelerimizin hayatına dokunan bu projeden faydalanan kişi sayısının her geçen gün artması, doğru bir yolda olduğumuzun en güzel göstergesidir. Bodrum ilçemizle birlikte Kısa Mola merkezlerimizin sayısını beşe çıkarıyoruz. Bundan sonra Datça, Dalaman, Ortaca ilçelerimizde Kısa Mola merkezi açacağız. Muğlalı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor.”