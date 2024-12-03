5. Kısa Mola Merkezi Engelliler Günü’nde Bodrum’da açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak ve engellilerin birlikte keyifli vakit geçirmeleri amacıyla hayata geçirdiği Kısa Mola Merkezleri’ne bir yenisini daha ekledi. Hazırlıkları tamamlanan Bodrum Kısa Mola Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katıldığı törenle açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin ailelerine destek sağlamak amacıyla açılan Kısa Mola Merkezleri Menteşe, Milas, Fethiye, Marmaris’in ardından Bodrum ilçesinde de faaliyete başladı.

Bodrum Kısa Mola Merkezi açılışında konuşan Gülsiye Duran, “16 yaşında torunum var ona bakıyorum. Yıllardan beri burayı istiyordum ve hayal ediyordum. Çocuğumuzu güvenebileceğimiz bir yere bırakıp gitmek bizim için çok önemli. Başkanımız sağ olsun hayalimizi gerçekleştirdi. Hiçbir zaman başkanlarımızdan geri çevrilmedik” ifadelerini kullandı.

Gören Kalpler Eğitim Derneği İl Temsilcisi Seher Eryılmaz, “Engelli evlat sahibi olmak başka bir şey. Bu kısa mola merkezlerimiz camiamız için çok önemliydi. Yıllardır bekliyorduk çünkü engelli bir çocuğunuz var ise hasta olmaya bile hakkınız olmuyor. Çocuğunuzu kime bırakıp doktora gideceksiniz bunun ağırlığını yaşayanlar bilir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“ANNELER NEFES ALACAKLAR”

İl genelinde Kısa Mola Merkezi sayısını arttıracaklarını dile getiren Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Toplumun her kesiminin adaletli, eşit, özgür, bağımsız bir ortamda yaşaması gerekiyor. Hiç kimseyi birbirinden ayıramayız özellikle engelli bireyleri ve dezavantajlı grupları. Hepsini kucaklamak zorundayız. Bu toplumsal adaleti tesis etmek zorundayız. Bugün açacağımız tesiste buna hizmet edecek. Bodrum’da bu işi kamudan daha önce başlatan yüce gönüllü insanlar var. El birliğiyle bu işi omuzlamak zorundaydık ve bunu başardık. Tesisin bir diğer faydası da kadınlar, anneler için olacak. Anneler çocuklarını buraya bıraktıkları zaman nefes alacaklar, kendilerine zaman ayırabilecek vakit bulacaklar. Çocuklarımız burada sanatla, kültürle ve diğer faaliyetlerle buluşacak ve kaynaşacaklar. Diğer ilçelerde de kısa mola merkezleri açmak için kararımızı aldık” diye konuştu.

Aras, “Her kesime dokunmak zorundayız, yerel yönetimlerin görevi sadece yol, su değil aynı zamanda toplumdaki bu adaletsizlikleri, eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktır. Yerel yönetimlere artık günümüzde daha fazla misyon yükleniyor. Türkiye’nin o kadar sorunu varken kreşler ile uğraşıyorlar bunun bir izahı yok. Her zaman gerekeni yapacağız, yapmayanlara da bu konuyu hatırlatacağız. Dayanışmayı arttıracağız, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde olacağız” diye konuştu.

DATÇA, DALAMAN VE ORTACA’DA DA KISA MOLA MERKEZLERİ AÇILIYOR

Açılış konuşmalarının ardından engelli birey ve aileleriyle birlikte kurdele kesildi. Bodrum Kısa Mola Merkezi’nden Muğla ilinde ikamet eden ve 5 yaş üzeri engelli yakını bulunan aileler yararlanabilecek. Aileler, bu merkezden ayda dört kez, üçer saatlik sürelerle faydalanabilecek. Büyükşehir Belediyesi Datça, Dalaman ve Ortaca’da da Kısa Mola merkezleri açmak için çalışmalarına başladı.