5 maddede 'hantavirüs' hakkında bilinmesi gerekenler

Arjantin'den kalkarak Kanarya Adaları'ına doğru giderken bazı yolcularında hantavirüs tespit edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli gemiden tahliyeler başladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün aktardığına göre, bu gemide seyahat eden 3 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

Hantavirüs ile ilgili merak edilenler ise şöyle:

1- HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Klimik Derneği'nin aktardığına göre hantavirüsler, ilk kez Lee tarafından 1978 yılında Kore’de Hantaan Nehri civarında bir kemiriciden izole edilmiş olup, ismini bu nehirden aldı.

Sonraki yıllarda birçok ülkede çok sayıda kemirici türünden farklı hantavirüs tipleri izole edilmiş olup, günümüze kadar en az 40 hantavirüs türü tanımlandı.

Hantavirüslerin insanlarda da hastalık yapabildiği çok uzun yıllardan beri biliniyor. İnsan hastalıklarıyla ilişkili olanlar da dahil olmak üzere en az 22 tür, insanlarda hastalığa neden olabilir.

2- HANTAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Hantavirüs ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Hafif ve erken belirtiler

• Yüksek ateş (38–40 °C)

• Şiddetli baş ağrısı

• Kas ve eklem ağrıları (özellikle sırt, kalça ve uyluklarda)

• Halsizlik, yorgunluk

• İştahsızlık

• Mide bulantısı ve kusma

• Karın ağrısı

• İshal (bazı vakalarda)

İleri vakalarda görülen belirtiler

• Şiddetli nefes darlığı

• Kuru öksürük

• Göğüste sıkışma veya dolgunluk hissi

• Akciğerlerde sıvı birikimi

• Solunum yetmezliği

• Düşük tansiyon ve şok

3- HANTAVİRÜSÜN TEDAVİ SÜRECİ

Hantavirüs tedavisi, destekleyici yaklaşımlarla gerçekleştiriliyor. Erken dönemde tanı konulması, hastanın iyileşme sürecini önemli ölçüde artırıyor.

İleri evredeki vakalar genellikle yoğun bakım takibi gerektirir. Bu süreçte hastanın nabız, tansiyon, solunum ve ateş gibi viral bulguları düzenli izlenir. Gelişebilecek komplikasyonlara karşı önleyici ve destekleyici müdahaleler yapılır. Organ fonksiyonları yakından takip edilir.

Solunum güçlüğü çeken hastalarda oksijen desteği hayati önem taşır. Akciğerlerde sıvı birikimine bağlı olarak gelişen hipoksi (oksijen azlığı) hastanın genel durumunun beklenenden daha hızlı kötüleşmesine neden olabilir.

Hantavirüs enfeksiyonunda sıvı ve elektrolit dengesi bozulabilir. Bu nedenle sıvı tedavisi özellikle kan basıncının düzenlenmesi ve böbrek fonksiyonlarının desteklenmesi açısından kritik rol oynar.

Bazı hastalarda böbrek yetmezliği gelişebilir. Bu tür durumlarda geçici ya da kalıcı olarak diyaliz tedavisine ihtiyaç duyulabilir. Diyaliz, vücutta biriken zararlı atıkların ve toksinlerin temizlenmesine yardımcı olarak hastanın sağlık durumunu pozitif yönde etkiler.

4- TÜRKİYE'DE HANTAVİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ Mİ?

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'de hantavirüsle ilgili pozitif bir vakanın tespit edilmediği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin Bakanlık tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı, tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

5- HANTAVİRÜS KÜRESEL RİSK TAŞIYOR MU?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hantavirüsün küresel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendirdiğini, bu nedenle epidemiyolojik durumu izlemeyi ve risk değerlendirmesini güncellemeyi sürdüreceğini bildirdi.

DSÖ, "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmesi sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin yeni bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 2 Mayıs'ta bir yolcu gemisinde ciddi solunum yolu hastalığı olan bir grup yolcunun DSÖ'ye bildirildiği kaydedilerek, "O sırada, gemi işletmecisine göre, gemide 147 yolcu ve mürettebat bulunuyordu ve 34 yolcu ve mürettebat daha önce gemiden inmişti" denildi.

Daha sonra 8 Mayıs itibarıyla 3 ölüm de dahil toplam 8 şüpheli hantavirüs vakasının bildirildiği kaydedilen açıklamada, 6 şüpheli vakada hantavirüs enfeksiyonu olduğunun doğrulandığı ve tümünün "Andes" virüsü olarak tanımlandığı aktarıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün uluslararası temas takibini desteklediğine değinilerek, "DSÖ, bu olayın küresel nüfus için oluşturduğu riski düşük olarak değerlendiriyor. DSÖ, epidemiyolojik durumu izlemeye ve risk değerlendirmesini güncellemeye devam edecek. Gemideki yolcular ve mürettebat için risk orta düzeyde kabul ediliyor" denildi.