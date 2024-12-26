5 maddede sahte içki zehirlenmelerinde yapılması gerekenler

Yüksek vergi oranlarının ardından sahte içki yapımında artış yaşanıyor. Sahte içki nedeniyle ölümler yaşanırken, yaşama tutunanlarda kacılı organ hasarlarına yol açıyor.

Son günlerde çok sık görülen ve ölümlere neden olan sahte içki zehirlenmeleri ile ilgili İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yavuz Öztürker uyarılarda bulundu.

Öztürker, yaptığı değerlendirmede, "Alkollü içkilerin üretiminde etil alkol (etanol) kullanılmaktadır. Ancak özellikle ülkemizde sahte içki yapımında maliyetleri azaltmak ve daha fazla kazanç elde etmek amacıyla insan sağlığı için çok zararlı olan metil alkol ilave edilmektedir" dedi.

ETİL VE METİL ALKOL HAKKINDA

"Bu yönüyle konuyu ele alacak olursak etil alkol zehirlenmeleri ve sahte içki (metil alkol) zehirlenmelerini ayrı ayrı değerlendirmekte fayda vardır" diyen Öztürker, şunları söyledi: "Etil alkol zehirlenmesi genellikle yüksek miktarda alkolü kısa sürede tüketmek ile ortaya çıkan ciddi ve hayatı tehdit eden bir durumdur. Bu tür zehirlenmeler merkezi sinir sistemini etkileyerek bilinç kaybı, solunumun baskılanması ve komaya neden olabilmektedir. Zehirlenmenin ciddiyeti tüketilen alkol miktarı, kişinin vücut ağırlığı ve alkol toleransına göre değişiklikler gösterebilmektedir.

Metil Alkol hakkında da bilgi veren Öztürker, "Metil alkol zehirlenmeleri son dönemde özellikle ülkemizde sıkça karşılaştığımız önemli, hayatı tehdit eden, ölümcül bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sahte alkol üretiminde kullanılan metil alkol çok ucuz olduğu için merdiven altı üretim yapan yerlerin sıklıkla tercih ettiği bir bileşendir.

BELİRTİLERİ NELER?

Yavuz Öztürker, etil alkol ve metil alkol zehirlenmelerinin belirtilerini anlattı.

Öztürker, "Etil alkol zehirlenmelerinde baş dönmesi, konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı, koordinasyon kaybı, bulantı, kusma olabilir. Bunun yanında daha ciddi vakalarda solunum yetmezliği, hipotermi (vücut ısısının düşmesi), bilinç kaybı görülebilir."

Yavuz Öztürker, şöyle devam etti:

"Metil alkol zehirlenmeleri de başlangıç safhasında etil alkol zehirlenmesi ile benzer belirtiler vermektedir. Bunlar bulantı, kusma, baş dönmesi, midede yanma ekşime... Sahte alkolün tüketim derecesi ne kadar fazla olursa belirtiler de aynı oranda artmakta ve ciddi hal almaktadır. Şiddetli karın ağrısı, vücutta istemsiz kas krampları, görmede bozulma, çift görme, sanki tipide yürüyormuş gibi etraflarında kar manzarası görmeye başlayabilirler. Daha ilerleyen durumlarda nöbet, koma ve ölümle sonuçlanabilir. Metil alkol karaciğerde metabolize olduktan sonra böbrek, göz ve santral sinir sistemine giderek buralarda hasara yol açabilmektedir. Bu kişilerde kalıcı körlük, böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği görülebilmektedir."

ZEHİRLENMEDE NELER YAPILMALI?

"Etil alkol zehirlenmesi tedavi edilmez ise ölümle sonuçlanabilir" diyen Öztürker, zehirlenmelerde neler yapılması gerektiğini 5 maddede anlattı:

• Etil alkol zehirlenmelerinde ilk yardımın hızlı ve doğru bir şekilde uygulanması hayati önem taşır. İlk olarak kişi bilincini kaybetmişse veya yarı bilinçli durumdaysa mutlaka 112 acil servis aranmalıdır. Profesyonel tıbbi yardım şarttır.

• Bu esnada kişinin nefes alıp almadığı ve nabzı kontrol edilmelidir.

• Nefes almıyorsa temel yaşam desteği uygulanmalı yani suni teneffüs ve kalp masajı yapılmalıdır.

• Eğer kişinin kusma riski varsa mutlaka yan yatırılmalı ve başı hafifçe aşağı eğilmelidir. Bu sayede kusma esnasında solunum yollarının tıkanması önlenebilir.

• Acil müdahale esnasında kişi sıcak tutulmalı ve alkolün vücut ısısını düşüreceği unutulmamalıdır.

İLK 24 SAAT HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sahte alkolün tüketildikten ilk 6 saat sonra görme kaybına neden olduğunu belirterek, 24 saat içinde müdahale edilmezse can kayıplarının yaşanabildiğini söyledi.

AA'ya konuşan Şener, son günlerde sahte alkolün çok sayıda cana mal olduğunu anımsattı.

Vücudu zehirleyen metil alkolün yaklaşık 30 mililitresinin dahi insan için ölümcül olabileceğini dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"Bir su bardağının yarısı kadar miktar dahi ölümcül seyrediyor. Alındıktan sonraki ilk 6 saatte baş ağrısı, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana geliyor. Çoğu kişi alkolün de bu tip yan etkileri olduğu için ilk başta ciddiye almıyor. İlk 6 saatten sonra ise diğer alkollü içeceklere göre en ayırt edici özelliği ise görmede bulanıklık ve görme kaybı. Maalesef bu tablo kalıcı hale geliyor. Bu madde gözde sinir arkasında ve beyinde birikiyor ve kalıcı körlüğe sebep oluyor. Sahte içkinin tüketimi devam ederse, diğer organlarda hasar meydana geliyor. Maalesef 24 saati geçen periyotlarda eğer müdahalede bulunamazsak bu kişileri kaybediyoruz, ölüyorlar."

AYIRT EDİLEBİLİR Mİ?

Yan yana konulan sahte ve gerçek alkolü birbirinden ayırt etmenin mümkün olmadığını belirten Şener, şunları kaydetti:

"Tadıyla, kokusuyla ayırt etme imkanınız yok. Tat, koku aynı. Ancak belli kimyasal maddelere damlatarak ayırt edebilirsiniz. Karbonat damlatarak ayırt edilebilir ama bunun da garantisi yok. Çünkü genelde bu kişiler yaparken bunu etanolle, metanolü karıştırıyor. Yani etanol de var içerisinde. Tamamen metanolden oluşmuyor."

Şener, alkol tüketimi sonrası sağlık sorunları yaşayanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.