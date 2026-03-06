5 MART 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI: Zirve Tablosu Tamamen Değişti!

Televizyon dünyasında her gün büyük bir merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. 5 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları, ekranlardaki rekabetin nasıl şekillendiğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle prime time kuşağında yayınlanan diziler ve programlar arasında yaşanan izlenme yarışı dikkat çekerken, günün en çok izlenen yapımı Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin oldu.

Yaklaşık bir puanlık düşüş yaşamasına rağmen güçlü izleyici kitlesini koruyan Sevdiğim Sensin, 7,72 reytingle zirvede yer alarak Perşembe gününün en çok izlenen dizisi olmayı başardı. NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı ise düşüş trendini sürdürmesine rağmen 4,30 reytingle ikinci sırada yer aldı.

5 MART 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçlarına göre televizyon ekranlarında diziler, haber bültenleri ve gündüz kuşağı programları arasında yoğun bir rekabet yaşandı. Özellikle haber programları ve gündüz kuşağı yapımlarının da ilk sıralarda yer alması dikkat çekti.

NOW Ana Haber bülteni Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 4,26 reytingle günün en çok izlenen üçüncü programı olurken, ATV ekranlarının gündüz kuşağı programı Esra Erol’da 4,08 reytingle dördüncü sırada yer aldı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI (5 MART 2026)

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 7,72 2 Halef: Köklerin Çağrısı 4,30 3 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,26 4 Esra Erol’da 4,08 5 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,98 6 Veliaht 3,25 7 Survivor 3,18 8 İnci Taneleri 3,05 9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 2,87 10 Sevdiğim Sensin (Özet) 2,85

Veri Kaynağı: TİAK

PERŞEMBE GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

5 Mart 2026 Perşembe günü televizyon ekranlarında yayınlanan diziler arasında en güçlü performansı Sevdiğim Sensin sergiledi. Dördüncü bölümünde bir miktar düşüş yaşamasına rağmen zirvede kalmayı başaran dizi, Perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımı olmayı sürdürdü.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı ise son dört haftadır devam eden düşüş trendini sürdürmesine rağmen ikinci sırada yer aldı. Show TV dizisi Veliaht ise geçen haftaki seviyesini koruyarak 3,25 reytingle altıncı sıraya yerleşti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve önümüzdeki hafta final yapması beklenen İnci Taneleri ise 3,05 reytingle günün en çok izlenen sekizinci programı oldu.

REYTİNG LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN PROGRAMLAR

5 Mart 2026 reyting sonuçlarına bakıldığında sadece dizilerin değil gündüz kuşağı programlarının da güçlü performans sergilediği görülüyor. ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da ve sabah kuşağının popüler programı Müge Anlı ile Tatlı Sert günün en çok izlenen programları arasında yer aldı.

TV8’in uzun soluklu yarışma programı Survivor ise 3,18 reytingle listede yedinci sırada bulunarak reality show kategorisinde güçlü bir izleyici kitlesine sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

5 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet, 5 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı ve günün en çok izlenen programı Sevdiğim Sensin oldu.

Dünün reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

5 Mart 2026 Perşembe günü reyting sonuçlarına göre Star TV dizisi Sevdiğim Sensin 7,72 reytingle zirvede yer aldı.

Perşembe günü en çok izlenen program hangisi oldu?

Perşembe günü en çok izlenen program Sevdiğim Sensin oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı kaçıncı sırada?

Halef: Köklerin Çağrısı 4,30 reytingle günün en çok izlenen ikinci programı oldu.

Survivor reytinglerde kaçıncı sırada?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programı 3,18 reytingle yedinci sırada yer aldı.

5 Mart 2026 Perşembe reyting sonuçları televizyon ekranlarında yaşanan rekabeti bir kez daha ortaya koydu. Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin zirvede yer alırken, Halef: Köklerin Çağrısı ve Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber günün en çok izlenen programları arasında yer aldı.

Televizyon reyting listeleri, izleyicilerin tercihlerini göstermesi açısından büyük önem taşımaya devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda diziler ve programlar arasındaki rekabetin nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.