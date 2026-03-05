5 Mart 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

5 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete kararları kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tuttu. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş ve küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle yeniden gündeme gelen eşel mobil sistemi, bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile resmen devreye alındı. Bununla birlikte yönetmelik değişiklikleri, Anayasa Mahkemesi kararları ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararları da dikkat çekti.

Bugünün Resmi Gazete kararları arasında akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren vergi düzenlemesi, kamu kurumlarını ilgilendiren yönetmelik değişiklikleri ve önemli yargı kararları yer alıyor. Peki, 5 Mart 2026 Resmi Gazete’de hangi kararlar yayımlandı? İşte detaylar...

5 MART 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI

5 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yürütme ve idare bölümünden yönetmelik değişikliklerine kadar birçok başlığı kapsıyor.

Cumhurbaşkanı Kararı

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10995)

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 03/03/2026 Tarihli ve 346 Sayılı Kararı

Yönetmelikler

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesinin 26/11/2025 Tarihli ve E: 2025/245, K: 2025/232 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 5/11/2025 Tarihli ve 2022/44846 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

RESMİ GAZETE’DE EŞEL MOBİL SİSTEMİ KARARI

5 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaş üzerindeki etkisini azaltmak amacıyla eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, küresel petrol fiyatlarında yaşanan artış ve jeopolitik gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatlarının yükselmesi üzerine geçici bir vergi düzenlemesi yapılmasına karar verildi.

Sistem kapsamında 2 Mart 2026 tarihi baz alınarak, bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa bu artışın yüzde 75’ine kadar olan kısmı ÖTV indirimiyle karşılanacak. Böylece akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin vatandaşın bütçesine etkisinin azaltılması hedefleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarında oluşabilecek artışların doğrudan pompa fiyatına yansımaması için uygulanan bir vergi mekanizmasıdır.

Sisteme göre petrol fiyatları yükseldiğinde ÖTV düşürülerek fiyat artışı dengelenir. Eğer petrol fiyatları düşerse bu kez ÖTV artırılarak devletin vergi kaybı dengelenir.

Ürün Maksimum ÖTV İndirimi Benzin Litre başına 14,8277 TL Motorin Litre başına 13,9006 TL LPG Kilogram başına 11,3830 TL

AKARYAKIT ZAMLARININ TÜKETİCİYE YANSIMASI NASIL OLACAK?

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış nedeniyle oluşabilecek fiyat yükselişlerinin büyük bir kısmı vergi indirimi ile karşılanacak.

Örneğin akaryakıt fiyatlarında 10 TL’lik bir artış olması durumunda bunun yalnızca 2,5 TL’si pompa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 TL’lik bölüm ise ÖTV indirimi ve buna bağlı KDV düzenlemesi ile karşılanacak.

Bu uygulama sayesinde hem enflasyonla mücadele edilmesi hem de vatandaşın akaryakıt giderlerinin sınırlı artması hedefleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDEN YENİDEN GÜNDEME GELDİ?

Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler ve özellikle jeopolitik gerilimler petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Körfez bölgesindeki askeri gerilimler petrol fiyatlarının 85 dolar seviyesine çıkmasına yol açarken rafineri marjlarında da ciddi artış yaşandı.

Bu gelişmeler Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam beklentisini güçlendirdi. Özellikle motorin fiyatlarında 6,69 TL ile 7 TL arasında artış beklentisinin oluşması üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı eşel mobil sistemini yeniden gündeme aldı.

Yapılan etki analizlerinin ardından sistemin geçici olarak yeniden uygulanmasına karar verildi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ İLK NE ZAMAN UYGULANDI?

Eşel mobil sistemi Türkiye’de ilk kez 17 Mayıs 2018 tarihinde yaşanan kur dalgalanmalarının ardından devreye alınmıştı.

Sistem uzun süre akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaş üzerindeki etkisini sınırlamak için kullanıldı. Ancak 2021 yılının son çeyreğinde akaryakıt fiyatlarının hızlı yükselmesi nedeniyle ÖTV tamamen sıfırlanmış ve sistem kademeli olarak sonlandırılmıştı.

2026 yılında ise küresel petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi nedeniyle sistem tekrar gündeme geldi.

Eşel mobil sistemi ne demek?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışların tüketiciye doğrudan yansımaması için ÖTV oranının düşürülmesi prensibine dayanan bir vergi düzenlemesidir.

Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarını nasıl etkiler?

Petrol fiyatları yükseldiğinde devlet ÖTV’yi düşürür ve fiyat artışının büyük kısmını vergi indirimiyle karşılar. Böylece pompa fiyatındaki artış sınırlı olur.

Eşel mobil sistemi hangi ürünleri kapsıyor?

Sistem benzin, motorin ve LPG gibi temel akaryakıt ürünlerini kapsar.

Eşel mobil sistemi ne zaman yürürlüğe girdi?

Yeni düzenleme kapsamında eşel mobil sistemi 2 Mart 2026 tarihi baz alınarak uygulanmaya başlandı.

Akaryakıt fiyatları tamamen sabit mi kalacak?

Hayır. Sistem fiyat artışlarını tamamen durdurmaz. Ancak artışın önemli bir kısmı ÖTV indirimi ile karşılanarak vatandaşın ödediği fiyatın daha düşük kalması sağlanır.