5 Mayıs 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları | Zirvede Sıralama Değişti

Televizyon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken, 5 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları izleyicilerin en çok tercih ettiği yapımları ortaya koydu. Gün boyunca yayınlanan programlar arasında zirve yarışı dikkat çekerken, sıralamada önemli değişiklikler yaşandı. Peki, hangi program birinci oldu? İşte detaylı reyting listesi...

5 MAYIS 2026 REYTİNG SIRALAMASI

Günün en çok izlenen programları ve kanallara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer alıyor:

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating % Share 1 Beşiktaş-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV 20:22:54 22:46:18 7.48 20.55 2 Kıskanmak NOW 21:00:14 24:16:57 5.27 15.41 3 Esra Erol'da ATV 16:21:07 18:45:17 4.69 22.92 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 10:00:00 13:00:01 4.63 31.37 5 Arsenal-Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması TRT 1 21:52:26 24:02:57 4.36 13.44 6 ATV Ana Haber ATV 18:59:59 19:45:14 3.67 13.03 7 Survivor TV8 20:20:25 24:21:23 3.62 10.91 8 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1 20:00:21 21:52:21 3.54 9.96 9 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 19:00:08 19:59:48 3.39 11.97 10 Kıskanmak (Özet) NOW 19:59:58 20:59:59 2.91 8.42

ZİRVEDE HANGİ PROGRAM VAR?

5 Mayıs 2026 reyting sonuçlarına göre zirvede Beşiktaş-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması yer aldı. %7.48 rating oranı ve %20.55 izlenme payı ile günün en çok izlenen yayını oldu.

GÜNÜN DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI

Kıskanmak dizisi ikinci sırada yer aldı

dizisi ikinci sırada yer aldı Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağında güçlü performans sergiledi

ve gündüz kuşağında güçlü performans sergiledi UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ilk 5’e girmeyi başardı

Survivor ise rekabette geride kaldı

KANAL BAZLI PERFORMANS

Reyting sonuçlarına bakıldığında ATV günün en güçlü kanalı olarak öne çıkıyor. İlk 10 listesinde birden fazla programla yer alarak dikkat çekiyor. NOW ve TRT 1 de listede önemli sıralar elde etti.

5 Mayıs 2026 reyting birincisi kim oldu?

Beşiktaş-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması günün birincisi oldu.

En çok izlenen dizi hangisi oldu?

Kıskanmak dizisi %5.27 rating ile en çok izlenen dizi oldu.

Survivor kaçıncı sırada?

Survivor programı listede 7. sırada yer aldı.

ATV kaç programla listede?

ATV toplamda 4 farklı programla ilk 10 listesinde yer aldı.

Reyting sonuçları neye göre belirlenir?

Reyting sonuçları izlenme oranı (rating) ve izlenme payı (share) verilerine göre belirlenir.