5 Mayıs 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları | Zirvede Sıralama Değişti
5 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında dengeler yeniden şekillendi. Zirvede hangi programın yer aldığı, hangi dizinin öne çıktığı ve en çok izlenen yapımların hangileri olduğu merak ediliyor. İşte bugünün reyting sıralaması ve tüm detaylar...
Televizyon dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken, 5 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları izleyicilerin en çok tercih ettiği yapımları ortaya koydu. Gün boyunca yayınlanan programlar arasında zirve yarışı dikkat çekerken, sıralamada önemli değişiklikler yaşandı. Peki, hangi program birinci oldu? İşte detaylı reyting listesi...
5 MAYIS 2026 REYTİNG SIRALAMASI
Günün en çok izlenen programları ve kanallara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer alıyor:
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlangıç
|Bitiş
|Rating %
|Share
|1
|Beşiktaş-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması
|ATV
|20:22:54
|22:46:18
|7.48
|20.55
|2
|Kıskanmak
|NOW
|21:00:14
|24:16:57
|5.27
|15.41
|3
|Esra Erol'da
|ATV
|16:21:07
|18:45:17
|4.69
|22.92
|4
|Müge Anlı ile Tatlı Sert
|ATV
|10:00:00
|13:00:01
|4.63
|31.37
|5
|Arsenal-Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Karşılaşması
|TRT 1
|21:52:26
|24:02:57
|4.36
|13.44
|6
|ATV Ana Haber
|ATV
|18:59:59
|19:45:14
|3.67
|13.03
|7
|Survivor
|TV8
|20:20:25
|24:21:23
|3.62
|10.91
|8
|Mehmed Fetihler Sultanı
|TRT 1
|20:00:21
|21:52:21
|3.54
|9.96
|9
|Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
|NOW
|19:00:08
|19:59:48
|3.39
|11.97
|10
|Kıskanmak (Özet)
|NOW
|19:59:58
|20:59:59
|2.91
|8.42
ZİRVEDE HANGİ PROGRAM VAR?
5 Mayıs 2026 reyting sonuçlarına göre zirvede Beşiktaş-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması yer aldı. %7.48 rating oranı ve %20.55 izlenme payı ile günün en çok izlenen yayını oldu.
GÜNÜN DİKKAT ÇEKEN YAPIMLARI
- Kıskanmak dizisi ikinci sırada yer aldı
- Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert gündüz kuşağında güçlü performans sergiledi
- UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ilk 5’e girmeyi başardı
- Survivor ise rekabette geride kaldı
KANAL BAZLI PERFORMANS
Reyting sonuçlarına bakıldığında ATV günün en güçlü kanalı olarak öne çıkıyor. İlk 10 listesinde birden fazla programla yer alarak dikkat çekiyor. NOW ve TRT 1 de listede önemli sıralar elde etti.
5 Mayıs 2026 reyting birincisi kim oldu?
Beşiktaş-Tümosan Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması günün birincisi oldu.
En çok izlenen dizi hangisi oldu?
Kıskanmak dizisi %5.27 rating ile en çok izlenen dizi oldu.
Survivor kaçıncı sırada?
Survivor programı listede 7. sırada yer aldı.
ATV kaç programla listede?
ATV toplamda 4 farklı programla ilk 10 listesinde yer aldı.
Reyting sonuçları neye göre belirlenir?
Reyting sonuçları izlenme oranı (rating) ve izlenme payı (share) verilerine göre belirlenir.