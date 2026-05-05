5 Mayıs 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

5 Mayıs 2026 Resmi Gazete kararları, yayımlanan yeni düzenlemelerle birlikte kamuoyunun gündeminde önemli bir yer edindi. Çalışma hayatından ticarete, enerji sektöründen adalet sistemine kadar geniş bir alanı kapsayan kararlar, vatandaşlar ve iş dünyası için kritik değişiklikler içeriyor. Peki, bugünün Resmi Gazete kararlarında hangi başlıklar öne çıkıyor? İşte tüm detaylar…

RESMİ GAZETE’DE ÖNE ÇIKAN DÜZENLEMELER

5 Mayıs 2026 tarihli sayıda yer alan kararlar, özellikle ticaret ve enerji alanındaki düzenlemelerle dikkat çekiyor. Aynı zamanda yönetmelik değişiklikleri ve yeni tebliğler de yürürlüğe girdi.

İthalatta Haksız Rekabet İçin Yeni Adım

Çin ve Vietnam menşeli dokunmuş branda ithalatına yönelik nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verildi. Bu karar, yerli üreticilerin başvurusu üzerine alındı.

Başvuru sahibi firmalar: Ekonet Tekstil ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, Rad Tekstil ve Sanayi ve Ticaret AŞ

Destek veren firmalar: Ünal Sentetik Dokuma Sanayi ve Ticaret AŞ, CNC Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ, ABY Plastik Ambalaj ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ

Karar kapsamında, polietilen ve polipropilenden üretilen dokuma brandalar için mevcut dampinge karşı önlemler yeniden değerlendirilecek.

Tebliğ Yürürlüğe Girdi

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/13) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, ithalat süreçlerinde rekabet dengesini korumayı hedefliyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLERİ

Bugünkü Resmi Gazete’de birçok yönetmelik değişikliği dikkat çekti. Özellikle enerji ve ulaşım alanlarında yapılan düzenlemeler öne çıktı.

Yayımlanan Yönetmelikler

Enerji Piyasaları İşletme AŞ Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde değişiklik

Nükleer Tesislerde Siber Güvenliğe İlişkin Yönetmelik

Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (SHY-22) değişikliği

Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik

Özellikle nükleer tesislerde siber güvenlik konusundaki yeni yönetmelik, kritik altyapıların korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

KURUL KARARLARI VE TEBLİĞLER

Resmi Gazete’de ayrıca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun önemli bir kararı da yer aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30/04/2026 tarihli ve 14531 sayılı kararı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2026/13)

İLAN BÖLÜMÜ DETAYLARI

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde çeşitli duyurular yer aldı:

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

KARARLARIN SEKTÖRLERE ETKİSİ

Yayımlanan kararlar farklı sektörleri doğrudan etkileyebilecek nitelikte:

Ticaret: İthalatta rekabet düzenlemeleri

İthalatta rekabet düzenlemeleri Enerji: Kurul kararları ve yapısal değişiklikler

Kurul kararları ve yapısal değişiklikler Güvenlik: Nükleer tesislerde siber güvenlik önlemleri

Nükleer tesislerde siber güvenlik önlemleri Ulaşım: Havalimanı hizmetlerine yönelik düzenlemeler

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

5 Mayıs 2026 Resmi Gazete’de neler yayımlandı?

Yönetmelik değişiklikleri, tebliğler, kurul kararları ve ilanlar yayımlandı.

İthalatta haksız rekabet tebliği nedir?

İthal ürünlerde adil rekabeti sağlamak amacıyla yürürlüğe giren düzenlemedir.

Hangi ürünler için soruşturma açıldı?

Çin ve Vietnam menşeli dokunmuş brandalar için soruşturma başlatıldı.

Nükleer tesislerle ilgili hangi karar alındı?

Nükleer tesislerde siber güvenliğe ilişkin yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Kurul kararı nedir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 30 Nisan 2026 tarihli kararı yayımlandı.

Resmi Gazete kararları nereden takip edilir?

Resmi Gazete’nin resmi internet sitesi üzerinden günlük olarak takip edilebilir.