5 milyarlık kamu ihalesi İlim Yayma Vakfı kurucusuna verildi

Emlak Konut’un açtığı ‘Antakya 13. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi' ihalesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkan olduğu İlim Yayma Vakfı’nın kurucularından Şenol Özbek’in yönetim kurulu başkanı olduğu UNTD İnşaat A.Ş.’ye verildi.

UNTD İnşaat ile Emlak Konut arasında 5 milyar 326 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.

Emlak Konut tarafından 11 Eylül’de KAP’a yapılan bildirimde şunlar kaydedildi:

"T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen Hatay Antakya 13. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici UNTD İnş. A.Ş. ile 10.09.2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 5.326.000.000 TL + KDV'dir."

Şirketin sahibi Şenol Özbek, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’nın kurucularından biri. Özbek, İlim Yayma Vakfı’nın mütevelli heyetinde ‘veznedar’ olarak görev yapıyor.

KANAL İSTANBUL İHALESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

UNTD İnşaat, Kanal İstanbul güzergâhındaki 3.6 milyon metrekarelik dev arazinin ihalesini almasıyla gündeme gelmişti.

THY ve Emlak Konut'un inşa edeceği konut projesinin ilk etabının ihalesi için UNTD İnşaat ile 3,4 milyar liralık sözleşme imzalanmıştı.

DEPREM İHALELERİ DE ALDI

UNTD İnşaat daha önce de deprem ihaleleri almıştı. Ocak ayında yine Emlak Konut tarafından Hatay için düzenlenen 570 milyon 700 bin TL’lik hafriyat ve zemin düzeltme işi de UNTD İnşaat’a verilmişti. Adıyaman’da yapılacak deprem konutları için düzenlenen ihale de 4 milyar 297 milyon TL’lik maliyetle aynı şirkete gitmişti.

ERDOĞAN AZARLAMIŞTI

Özbek, Erdoğan'ın Arnavutköy Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma töreninde azarladığı müteahhit olarak da biliniyor. Erdoğan’ın, inşaatın 36 ayda bitirileceğini aktaran müteahhide kürsüde söylediği, “Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen ya? Bu müteahhidi değiştirelim. Sen Kanuni Sultan Süleyman”ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye”yi ne kadar zamanda bitirdi…” sözleri gündem olmuştu.