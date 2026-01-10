5 milyon emekli en dipte eşitlendi

Haber Merkezi

Milyonlarca emeklinin aylıkları için en düşük tutar belli oldu. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, içerisinde en düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükseltecek maddenin de yer aldığı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Güler, "Buradaki esas hedefimiz bütçe disiplinini bozmadan, dezenflasyon süreci içerisinde piyasalarda ve enflasyonla mücadelemizde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bütçe disiplinini koruyarak bu imkanı geliştirmeye çalıştık. Yeterli midir; elbette değildir ama ekonomimizin ve bütçemizin imkanları burada sonuna kadar zorlanmıştır. Kaynak üretimi noktasında çok ciddi uğraşılar verilmiştir" dedi. Henüz oylama yapılmadan yeni aylık olarak tanımlanan 20 bin lira aslında yaklaşık bin liralık sadakayla emeklileri dipte eşitlemeyi hedefliyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 12,19 olarak belirlenen zam oranının aksine en düşük aylıklara uygulanacak oran yüzde 18,48 oldu. Kök aylığı düşük emekliler ve düşük aylık alanlarla birlikte artık daha fazla emekli en dipte eşitlenecek. Geçen yıl 4 milyon 11 bin kişi olan en düşük aylık alan emekli sayısı, yeni düzenlemeyle 4 milyon 917 bine, neredeyse 5 milyona çıkıyor.

Zam açıklamasında devamlı olarak "bütçe disiplini" diyen AKP'li Güler, açlık ve yoksulluk sınırı altındaki emekliler için hiçbir düzenleme açıklamadı. Milyonlarca emekli yine açlığa terk edildi.

‘SADAKA KÜLTÜRÜ’

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubesi de Kadıköy'deki eylemlerinin 2'nci gününde sefalete bir kez daha tepki göstererek basın açıklaması yaptı. "Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yıllardır kararlılıkla ve bedel ödeyerek sürdürdüğümüz mücadelemiz, 2 Ocak’ta Türkiye’nin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz eylemlerle yeni bir eşiği aşmıştır" diyen emekliler asla vazgeçmeyecekleri taleplerini sıraladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Her emeklinin aylığına derhal 20 bin TL ek zam yapılmalıdır. En düşük emekli aylığı, en düşük memur maaşına eşitlenmelidir. En temel demokratik hakkımız olan emeklilerin sendika hakkı, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak biçimde yasal güvence altına alınmalıdır. Bizler sadaka değil, haklarımızı istiyoruz. Bu ülkenin yollarını, fabrikalarını, okullarını, hastanelerini, tüm değerlerini yaratan emekliler; yoksulluğa, güvencesizliğe ve yok sayılmaya mahkûm edilemez. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz: Gerçek biziz. Çare biziz. Çare dayanışmadadır. Bu düzen değişene, emekliler insanca yaşayacak koşullara kavuşana kadar; örgütlü mücadelemizi büyütmeye, sokakta ve Meclis’te yan yana durmaya, haklarımızı söke söke almaya devam edeceğiz."

KESK Yürütme Kurulu da AKP'nin en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifine ilişkin, "En düşük emekli aylığını TÜİK’in sahte verilerine göre sadece 1061 TL gibi 'sefalet harçlığı' tutarında arttırmak diğer aylıkları ise sadece yüzde 12,2 arttırmak tüm emeklileri; en dipte, sefalette eşitlemektir. Geldiğimiz noktada sadece asgari ücret değil, en düşük memur emeklisi aylığı da ilk defa açlık sınırının altında kalmıştır. Bu koşullarda yapılması gereken açıktır. En düşük emekli aylığı dâhil olmak üzere, tüm aylıklar insanca yaşanacak bir düzeye çekilmelidir" açıklamasını yaptı.