5 milyon yoksul ‘imdat’ dedi

İktidarın övünç kaynağı olan sosyal yardım verileri, Türkiye’deki derin yoksulluğu ortaya koyuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 14 milyondan fazla yurttaşın ancak düzenli sosyal yardımlar ile ayakta kalabildiğini ortaya koyan sosyal yardım verilerinde çarpıcı bir detay yer aldı. Bakanlığın verilerine göre, sosyal yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerinin ulaşması için kurulan çağrı merkezine yapılan başvurular 5 milyona dayandı.

BAŞVURU PATLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “ALO Sosyal Yardım Hattı” Ekim 2009’da kuruldu. Dönemin Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, hattın kuruluş amacını, “Yoksullukla etkin bir mücadele için fakir ve muhtaç vatandaşların güçlendirilmesi” ifadesiyle açıkladı.

Kuruluşunun ardından, “ALO 144” ismini alan sosyal yardım çağrı merkezine 2024 yılında toplam 4 milyon 947 bin 943 yurttaş başvurdu. 2014 yılında 1 milyon 815 bin 18 olan ALO 144’ü arayan ihtiyaç sahibi sayısının 2024 itibarıyla 5 milyona dayanması, Türkiye’deki ekonomik buhranın ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. 2024 yılında her ay yüz binlerce başvuru alan ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’na müracaat eden ihtiyaç sahibi sayısı, bazı aylara göre şöyle sıralandı:

• Ocak: 576 bin 441

• Mart: 563 bin 855

• Mayıs: 445 bin 59

• Temmuz: 407 bin 174

• Eylül: 414 bin 896

• Aralık: 337 bin 484

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DÜZENLİ YOKSULLUK

Ülkede 2014’te 2 milyon 274 bin 182 olan düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı, 2024 yılında 3 milyon 537 bin 185 ile ifade ediliyor. TÜİK’in haneyi dört kişi kabul eden hesabına göre, Türkiye’de 14 milyon 148 bin 740 kişi yaşamını ancak sosyal yardımlar ile sürdürebiliyor.

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ALO 144 NEDİR?

Bakanlığın çağrı merkezlerinden ALO 144 Sosyal Yardım Hattı, şartlı eğitim/sağlık yardımları ile kömür, gıda ve barınma yardımları için aranabiliyor. Başvurular, bakanlık personelince incelendikten sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yönlendiriliyor.