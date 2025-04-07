5 mürettebat ölmüş, 7 işçi kaybolmuştu: Kafkametler’in armatörü tahliye edildi

Karadeniz Ereğli’de 5 mürettebatın iş cinayetinde yaşamını yitirdiği, 7 deniz işçisinin ise 1 yıl 4 aydır kayıp olduğu Kafkametler gemisinin armatörü, yalnızca 67 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi.



19 Kasım 2023’te Rusya'nın Temrük Limanı'ndan aldığı yükü Aliağa Limanı'na götürmek üzere yola çıkan Kafkametler adlı kuru yük gemisi, kötü hava şartları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı önünde demirlediği sırada askeri mendireğe çarparak batmıştı.

Gemiden defalarca yapılan yardım çağrıları yanıtsız kalırken iş cinayetinin ardından patron baskısı ile can güvenliğine tehdit oluşturacak şartlarda çalışan deniz işçileri yeniden gündeme gelmişti.

Kazaya ilişkin açılan dava kapsamında Kafkametler Denizcilik ve Ticaret A.Ş’nin yetkilileri Gökhan Özkandemir, Kayacan Özkandemir ve Saffet Özkandemir taksirle öldürme suçundan 30 Ocak’ta tutuklanmıştı. Tutuklu isimlerden Kafkametler Denizcilik ve Ticaret A.Ş’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Müdürü Saffet Özkandemir, 67 günlük tutukluluğun ardından tahliye edildi.