5 NİSAN 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Televizyon izleyicilerinin ve dizi takipçilerinin gün boyunca en çok merak ettiği sorulardan biri bu oldu. Ancak 5 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Son verilerin önümüzdeki dakikalarda paylaşılması bekleniyor.

Özellikle pazar akşamı yayınlanan yapımların ardından “reyting sonuçları açıklandı mı”, “5 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları” ve “dünün reyting sonuçları” gibi aramalar hız kazandı. Reyting tablosu henüz netleşmemiş olsa da, geçen haftanın verileri günün olası sıralamasına ilişkin önemli bir referans sunuyor.

5 Nisan 2026 Pazar günü ekranlara gelen programların reyting performansı henüz resmi olarak açıklanmadı. İzleyicilerin yakından takip ettiği reyting sonuçlarının önümüzdeki dakikalarda duyurulması bekleniyor.

Bu nedenle şu an için kesin sıralama paylaşılmış değil. Güncel tablo açıklandığında, Total kategorisinde günün en çok izlenen yapımları netlik kazanacak. Reyting sonuçlarını bekleyen izleyiciler özellikle pazar akşamı yayınlanan diziler, yarışmalar, ana haber bültenleri ve tekrar bölümlerinin sıralamasını merak ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI NEDEN MERAK EDİLİYOR?

Televizyon dünyasında reyting sonuçları, bir programın gün içindeki izlenme gücünü göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Dizi, film, yarışma ve haber bültenlerinin elde ettiği reyting oranları hem izleyici ilgisini hem de yayın akışındaki rekabeti ortaya koyuyor.

Bu yüzden “Pazar reyting sonuçları”, “bugünkü reyting sonuçları” ve “en çok izlenen programlar” gibi konular her hafta düzenli olarak öne çıkıyor. Özellikle hafta sonu ekran rekabetinde ilk 10 listesi dikkatle takip ediliyor.

29 MART 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI REFERANS OLARAK KABUL EDİLEBİLİR

5 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları henüz açıklanmadığı için, bir önceki pazar gününe ait reyting tablosu referans olarak değerlendirilebilir. 29 Mart 2026 Pazar günü en çok izlenen ilk 10 program listesi, ekran rekabetinin nasıl şekillendiğini göstermesi bakımından önemli bir örnek oluşturuyor.

29 MART 2026 PAZAR GÜNÜ EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 6,54 2 Çirkin 4,75 3 Survivor 4,51 4 Doktor Başka Hayatta 3,47 5 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,26 6 Teşkilat (Özet) 2,80 7 Show Ana Haber 2,27 8 Son Hesaplaşma (Y.S) 2,12 9 Kanal D Ana Haber 2,00 10 Çirkin (TKR) 1,90

Veri kaynağı: TİAK

GEÇEN HAFTANIN TABLOSU NE ANLATIYOR?

29 Mart 2026 Pazar günü yayınlanan yapımlar arasında ilk sırayı Teşkilat aldı. Onu Çirkin ve Survivor izledi. Bu tablo, pazar akşamı ekranında dizi ve yarışma rekabetinin oldukça yoğun olduğunu gösteriyor.

Ayrıca ana haber bültenlerinin de ilk 10 listesine girmesi, haber programlarının hafta sonu ekranında kayda değer bir izleyici kitlesine ulaştığını ortaya koyuyor. Özellikle Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, Show Ana Haber ve Kanal D Ana Haber listede yer alarak dikkat çekti.

5 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır, henüz açıklanmadı. Reyting sonuçlarının önümüzdeki dakikalarda açıklanması bekleniyor.

Dünün reyting sonuçları belli oldu mu?

5 Nisan 2026 Pazar gününe ait sonuçlar henüz netleşmediği için resmi tablo şu anda açıklanmış değil.

29 Mart 2026 Pazar günü reyting birincisi hangi program oldu?

29 Mart 2026 Pazar günü reyting sıralamasında ilk sırada Teşkilat yer aldı.

29 Mart 2026 Pazar günü ilk 3 program hangileri oldu?

İlk 3 sırada Teşkilat, Çirkin ve Survivor yer aldı.