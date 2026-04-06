5 NİSAN 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi zirveyi bırakmıyor!

5 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında günün lideri yeniden belli oldu. Derbi etkisinin konuşulduğu günde, TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat düşüş yaşamasına rağmen zirvedeki yerini korumayı başardı. İşte 5 Nisan 2026 reyting sonuçları, günün en çok izlenen programları ve öne çıkan detaylar.

Televizyon izleyicilerinin en çok araştırdığı başlıkların başında gelen Pazar reyting sonuçları, bu hafta da dizi, yarışma ve haber bültenleri arasındaki rekabeti ortaya koydu. Özellikle “5 Nisan 2026 reyting sonuçları”, “dünün reyting sonuçları”, “Teşkilat reyting” ve “en çok izlenen programlar” konularına yanıt veren güncel tablo, ekran yarışının nasıl şekillendiğini net biçimde gösterdi.

5 Nisan 2026 Pazar gününün reyting sonuçları belli oldu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, yarım puanı aşkın düşüş yaşamasına rağmen 5,90 reyting alarak günü ilk sırada tamamladı. Böylece dizi, pazar akşamlarının en güçlü yapımlarından biri olmayı sürdürdü.

Öne çıkan tabloya göre Star TV’nin yeni dizisi Çirkin, ikinci bölümünde düşüş yaşayarak 4,44 reyting ile ikinci sırada yer aldı. TV8’in ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor ise 3,72 reyting ile günü üçüncü sırada kapattı.

TEŞKİLAT ZİRVEYİ BIRAKMADI

Altı sezondur pazar günlerinin dikkat çeken yapımları arasında yer alan Teşkilat, 5 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları listesinde bir kez daha zirvede yer aldı. Derbi etkisine rağmen liderliğini koruyan dizi, bu hafta reyting kaybı yaşasa da rakiplerinin önünde kalmayı başardı.

Bu sonuç, dizinin sadık izleyici kitlesini koruduğunu ve pazar akşamı ekran rekabetinde hâlâ güçlü bir konumda bulunduğunu gösterdi. Özellikle “Teşkilat reyting sonuçları” ve “Teşkilat kaç reyting aldı” soruları için günün en net yanıtı, 5,90 reytingle gelen liderlik oldu.

ÇİRKİN, SURVİVOR VE DOKTOR BAŞKA HAYATTA SIRALAMADA NEREDE?

Reyting listesinin ikinci sırasında Star TV’nin yeni dizisi Çirkin yer aldı. Dizi, ikinci bölümünde düşüş yaşamasına rağmen 4,44 reyting ile üst sıralardaki yerini korudu. Bu sonuç, yapımın ekran yolculuğunun yakından izlendiğini gösteriyor.

Üçüncü sırada ise TV8’in yarışma programı Survivor bulunuyor. 3,72 reyting elde eden program, pazar günü en çok izlenen yapımlar arasında üst sıralardaki yerini sürdürdü.

Now TV’nin yeni dizisi Doktor Başka Hayatta ise beşinci bölümünde de düşüş trendini sürdürdü ve 3,17 reyting ile dördüncü sıraya geriledi. Bu tablo, pazar akşamı diziler arasındaki rekabetin yoğun şekilde devam ettiğini ortaya koydu.

5 NİSAN 2026 PAZAR GÜNÜ EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ HANGİSİ OLDU?

Top 10 listesindeki haber programları arasında en yüksek reytinge ulaşan yapım Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu oldu. Program, 2,94 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni olarak öne çıktı.

Listenin devamında Show Ana Haber 2,08 reyting ile yedinci sırada, Kanal D Ana Haber ise 1,65 reyting ile onuncu sırada yer aldı. Böylece haber bültenleri de pazar akşamı ekran yarışında ilk 10’a girmeyi başardı.

5 NİSAN 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI TABLOSU

Günlük En Çok İzlenen İlk 10 Program (5 Nisan 2026 Pazar – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 5,90 2 Çirkin 4,44 3 Survivor 3,72 4 Doktor Başka Hayatta 3,17 5 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 2,94 6 Teşkilat (Özet) 2,29 7 Show Ana Haber 2,08 8 Çirkin (Özet) 1,94 9 Doktor Başka Hayatta (Özet) 1,81 10 Kanal D Ana Haber 1,65

Veri kaynağı: TİAK

TOP 10 LİSTESİNDE HANGİ YAPIMLAR ÖNE ÇIKTI?

5 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları incelendiğinde, listenin üst sıralarında ana yayınların, alt sıralarında ise özet bölümlerin yer aldığı görülüyor. Teşkilat (Özet), Çirkin (Özet) ve Doktor Başka Hayatta (Özet) gibi tekrar veya özet yayınların da ilk 10’a girmesi dikkat çekti.

Bu tablo, ana yapımların yanı sıra yan yayınların da izleyici ilgisi çektiğini gösteriyor. Özellikle güçlü ana yayın performansına sahip dizilerin özet bölümlerinin de listede kendine yer bulması, ekran sadakatinin sürdüğüne işaret ediyor.

ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

