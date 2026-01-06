5 Ocak 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları: Sevilen Dizi Zirveyi Bırakmadı

5 Ocak 2026 pazartesi reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında günün kazananı belli oldu. Futbol karşılaşmalarının, dizilerin, haber bültenlerinin ve gündüz kuşağı programlarının kıyasıya yarıştığı gecede, seyircinin tercihi netleşti. Uzak Şehir güçlü bir performansla günün birincisi olurken, Galatasaray – Trabzonspor Turkcell Süper Kupa karşılaşması da zirve yarışına güçlü şekilde dahil oldu. İşte 5 Ocak 2026 reyting sonuçları ve tüm detaylar…

5 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI (20+ ABC1)

Sıra Program Kanal Başlangıç Saati Bitiş Saati Rating % 1 UZAK ŞEHİR Kanal D 21:00:12 24:06:02 15.03 2 GALATASARAY – TRABZONSPOR TURKCELL SÜPER KUPA KARŞILAŞMASI ATV 20:21:59 22:43:54 11.22 3 UZAK ŞEHİR (ÖZET) Kanal D 20:00:53 21:00:06 8.80 4 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV 10:00:05 12:59:44 5.12 5 ESRA EROL’DA ATV 16:21:05 18:46:00 4.72 6 SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:27 4.32 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:44:11 3.55 8 SURVIVOR TV8 20:44:52 24:09:11 3.47 9 KANAL D ANA HABER Kanal D 18:58:17 20:00:04 3.19 10 SHOW ANA HABER Show TV 18:58:25 20:00:13 2.99

Veri Kaynağı: TİAK

GÜNÜN BİRİNCİSİ: UZAK ŞEHİR

Uzak Şehir, 15.03 gibi yüksek bir reyting oranı yakalayarak günü açık ara lider tamamladı. Dizinin hem ana bölümü hem de özet yayını listeye üst sıralardan girerek büyük ilgi gördü. Bu sonuçla Uzak Şehir, 5 Ocak 2026 reytinglerinde en çok izlenen program olmayı başardı.

SÜPER KUPA MAÇI REYTİNGLERDE ZİRVE TAKİBİNDE

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Galatasaray – Trabzonspor Turkcell Süper Kupa karşılaşması 11.22 reyting ile günü ikinci sırada tamamladı. Süper Kupa, prime time yarışında dizilerle güçlü bir rekabet ortaya koydu.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI VE HABER BÜLTENLERİ

Gündüz kuşağının güçlü yapımları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da yine üst sıralarda yer aldı. Haber bültenlerinde ise NOW Ana Haber güçlü performansıyla dikkat çekti.

5 Ocak 2026 reyting sonuçlarında günün birincisi hangi yapım oldu? Günün birincisi 15.03 reyting ile Uzak Şehir oldu. Galatasaray – Trabzonspor Süper Kupa maçı kaçıncı sırada yer aldı? Süper Kupa karşılaşması 11.22 reyting ile günü ikinci sırada tamamladı. Survivor reyting sıralamasında kaçıncı oldu? Survivor, 3.47 reyting ile 8. sırada yer aldı. Hangi haber bülteni daha çok izlendi? NOW Ana Haber 4.32 reyting ile haber bültenleri arasında en çok izlenen yayın oldu.

5 Ocak 2026 pazartesi reyting sonuçları televizyon dünyasında rekabetin ne kadar sert olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzak Şehir zirvedeki yerini korurken, Süper Kupa finali büyük ilgi gördü. Eğlence, dizi ve haber programları arasında yaşanan bu yoğun yarışın önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.