5 Ocak’ta netleşecek: Emekli aylığı için 5 senaryo

Emekli aylıklarına yapılacak zammın netleşmesine artık sayılı günler kaldı. Zam süreci, 5 Ocak’ta açıklanacak altı aylık TÜFE verileriyle tamamlanacak.

Bu tarihte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zam kesinleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Hâlihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı merak edilirken, ekonomistlerin enflasyon tahminleri zam hesaplamalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ekonomistlerin en düşük ve en yüksek beklentilerine göre ise toplam zam oranı yüzde 11,81 ile yüzde 12,58 arasında değişiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, altı aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında artış alan emekliler için ikinci altı aylık zam oranı, TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanacak verilerle belli olacak. Beş aylık enflasyon verilerine göre en düşük emekli maaşına en az yüzde 11,21 oranında zam yapılacağı kesinleşti.

Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 773 TL’ye yükselecek.

Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisi konuşulan zam senaryoları neler? İşte emekli maaş zammı için konuşulan 5 zam senaryosu:

1'İNCİ SENARYO

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında açıklamıştı. Bu hedeflere göre yıllık enflasyonun ortalama yüzde 32 olması, altı aylık enflasyonun ise yüzde 13,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 13,14 oranında zam alacak. Bu senaryoda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 99 TL’ye çıkacak.

2'NCİ SENARYO

Merkez Bankası’nın Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise yıllık enflasyonun yüzde 31,17, altı aylık enflasyonun ise yüzde 12,42 olması öngörülüyor. Bu hesaplamaya göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL’ye yükselecek.

3'ÜNCÜ SENARYO

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıl sonu enflasyonu için yüzde 31 seviyesine işaret etmişti. Bu tahmine göre altı aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak. Bu durumda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL’ye çıkacak.

4'ÜNCÜ SENARYO

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek yıl enflasyonun yüzde 20’li rakamlara ulaşacağını vurgulayarak yıl sonu için yüzde 30 seviyesini işaret etti. Bu beklentiye göre altı aylık enflasyon yüzde 11,42 olacak ve en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 808 TL’ye yükselecek.

5'İNCİ SENARYO

AA Finans’ın aralık ayı enflasyon beklenti anketine katılan 33 ekonomistin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Bu beklentiye göre yıllık enflasyonun aralık ayında yüzde 31 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Bu durum, yıllık enflasyonun Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in işaret ettiği seviyelere yakın gerçekleşmesi anlamına geliyor. Buna göre altı aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak ve en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 953 TL’ye çıkacak.

Bu hesaplamalar doğrultusunda en düşük emekli maaşının 18 bin 874 TL 65 kuruş ile 19 bin 4 TL 63 kuruş aralığında olması bekleniyor.