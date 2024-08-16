5. Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği altıncı gününde

5. Pazar Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği, altıncı gününde devam ediyor.

Şenlik kapsamında köylerde Kadıköy Atölye yürütücülüğünde gerçekleşen çeşitli çocuk atölyelerinin yanı sıra; çarşamba günü "Edebiyat ve Hayat Üzerine Şiirli Sohbet ve İmza Günü" düzenlendi.

"Şair egemen kimsenin yanında yer almayacak" diyen Şükrü Erbaş'ın yanı sıra Şeref Bilsel, İbrahim Karaca ve İrfan Aslan'ın konuk olduğu bu etkinlikte şairler, şiirle tanışma serüvenlerini, şiirin hayat ve yaşam mücadelesi arasındaki bağını vurguladılar. Etkinliğin ardından Pazar Kültür ve Sanat Evi'nin ilk dergisi Çise'nin tanıtımı yapıldı.

Perşembe günü (dün) ise "Ekoloji, Pazar'ın Ekoloji Sorunları ve Zafer Mahallesi Hava Kirliliği" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Selahattin Beyaz'ın moderasyonu üstlendiği panelde Zafer mahallesi sakini olan gemi mühendisi Yaşar Canca, çevre mühendisi Meryem Kayan, sosyolog Aylin Karahasan ve BirGün gazetesi yazarı Özge Güneş de konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde özel bir çay fabrikasının kömür kullanımının bölgeye etkileri üzerinde duruldu. Hava kirliliğinin çay üretimine, halk sağlığına yönelik olumsuz etkileri, çevresel ve toplumsal bakımdan değerlendirildi. Panelin ardından Kocaköprü mahallesinde laz böreği, etli sarma, sebzeli hamsi gibi yerel yemeklerin oluşan bir menüyle "Yerel Yemek Yarışması" yapıldı.

Şenlik bugün de Ayşegül Çiçekoğlu'nun katılacağı söyleşi ve imza günü programının yanı sıra çocuk atölyeleri ve köy şenliği ile devam edecek.