5. Pazar Kültür Sanat ve Çocuk Şenliği başladı

5. Pazar Kültür, Sanat ve Çocuk Şenliği bugün başladı. Çocuk etkinliklerinden köy ve mahalle şenliklerine, panelden forum ve söyleşilere, imza günlerinden konserlere kadar pek çok etkinliğin yer alacağı şenlik 12-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Pazar Kültür ve Sanat Evi, İstanbul Pazarlılar Birliği Derneği, Ankara Pazarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Hemşinliler Eğitim ve Kültür Derneği ve Pazar Kent Meclisi’nin birlikte düzenliği şenlik, 12-18 Ağustos tarihleri arasında Rize’nin Pazar ilçesinde düzenleniyor.

Her yıl mottosu “Kalbimizin Kıyısından” olan ve tüm yöre insanını bir araya getiren şenlikte çocuk etkinlikleri, köy ve mahalle şenlikleri, imza günleri, paneller, forumlar, söyleşiler ve konserler yapılacak.

Şenlik bugün (12 Ağustos) 12.00’de Pazar Belediyesi önünden yürüyüşle başladı.

Etkinlik bu yıl tam bir hafta sürecek.

Program şöyle: