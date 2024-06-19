5 şehir arasına girdi: İstanbul artık yabancıya da pahalı

Türkiye’deki hayat pahalılığı yabancıları da zorluyor. İstanbul, yabancı çalışanlar için hayat pahalılığının en çok arttığı 5 şehir arasına girdi.

Aralıksız 5 yıldır çift hanelerde bulunan enflasyon nedeniyle İstanbul artık yabancılara da pahalı geliyor. Danışmanlık şirketi Mercer’in 226 şehri kapsayan araştırmasına göre İstanbul, bu yıl hayat pahalılığının en çok arttığı 5 şehir arasında gösterildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 2024’te yabancı çalışanlar için en pahalı şehirler listesinde İstanbul 55 sıra birden yükselerek 130’uncu sıraya çıktı. Başkent Ankara ise listede 13 sıra yukarı çıkarak 208’inci oldu.

KİRADA BİRİNCİYİZ

Raporda İstanbul, yabancı çalışanlar için bu yıl hayat pahalılığının en çok arttığı 5 şehirden biri olarak gösterildi. 2023’e kıyasla 80 sıra yükselen Afrika ülkeleri Gana’nın başkenti Akra ve 56 sıra yükselen Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’nın ardından İstanbul, listede üçüncü sırada yer aldı.

Belirli ürün gruplarında fiyatların şehirden şehire nasıl değiştiği de incelenirken, İstanbul ve Ankara, kiralara gelen zam oranında açık ara zirvede yer aldı. İstanbul’da kiralar yüzde 301 artarken, Ankara’da ise kiracılar ortalama yüzde 141’lik artışla karşılaştı. İstanbul ve Ankara’nın ardından en yüksek kira enflasyonun görüldüğü Dubai’de kiralar yüzde 21 artarken, İsrail’in Tel Aviv şehrinde ise kiralar 1 yılda yüzde 22 geriledi.

Diğer ürünlere bakıldığında, 12’li kutu yumurtanın fiyatı en çok yüzde 403 ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te artarken, İstanbul’daki fiyat artışı dünya ortalamasını 2’ye katlayarak yüzde 48 oldu. 1 litre zeytinyağının fiyatı dünya genelinde yüzde 58.6 pahalanırken İstanbul’da fiyatlar yüzde 144.5 arttı. Yabancı çalışanlar için en pahalı şehir bir kez daha Hong Kong olurken, Singapur ise ikinci sırada yer aldı. İsviçre’nin Zürich, Cenevre ve Basel şehirleri ilk 5 sırayı tamamladı.

ARJANTİN’LE YARIŞIYORUZ

Kahveden pantolona kadar birçok üründeki fiyat artışında dünya ikincisi olan İstanbul, hayat pahalılığında Buenos Aires ile yarışıyor. Bir fincan kahve, İstanbul’da bir yılda dünya ortalamasına göre 8.5 kat fazla artarak yüzde 134.8 pahalandı. Saç kesimi fiyatları dünya çapında yüzde 12.6, İstanbul’da ise yüzde 98.3 arttı.

1 litre benzin ise araştırılan 226 şehirde ortalama yüzde 20.3, İstanbul’da yüzde 109.3 pahalandı. Kot pantolon enflasyonunda da İstanbul, dünya ikincisi oldu. Fiyatı dünya genelinde yüzde 20.2, Buenos Aires’te ise yüzde 385 daha artan kot pantolon, İstanbul’da ise yüzde 40 daha pahalıya giyiliyor.