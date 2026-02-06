Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi liderlikten oldu!

5 Şubat 2026 Perşembe akşamı reyting sonuçları belli oldu. Peki hangi yapım zirveye yerleşti? Halef, Veliaht ve İnci Taneleri'nin reyting oranı ne oldu? Survivor kaçıncı sırada yer aldı? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 06.02.2026 11:04
  • Giriş: 06.02.2026 11:04
  • Güncelleme: 06.02.2026 11:05
Kaynak: Haber Merkezi
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi liderlikten oldu!

Televizyon ekranlarında Perşembe akşamı yaşanan reyting yarışı sonuçlandı. 5 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları incelendiğinde, günün en çok izlenen programının bir futbol karşılaşması olduğu görülürken, prime-time dizileri arasında dengelerin değiştiği dikkat çekti. Özellikle geçen haftanın güçlü yapımlarından biri olan bir dizi, liderlik koltuğunu bu hafta koruyamadı.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI (ABC1 20+)

SıraProgramKanalRating
1Fenerbahçe – Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası KarşılaşmasıATV8.09
2Halef Köklerin ÇağrısıNOW7.18
3VeliahtSHOW TV5.29
4Müge Anlı ile Tatlı SertATV5.01
5Esra Erol'daATV4.86
6Selçuk Tepeli ile NOW Ana HaberNOW4.59
7Halef Köklerin Çağrısı (Özet)NOW4.46
8İnci TaneleriKanal D4.44
9SurvivorTV83.71
10ATV Ana HaberATV3.09

VERİ KAYNAĞI: TİAK

Geçen haftalarda güçlü performans sergileyen dizilerden Halef: Köklerin Çağrısı bu hafta ikinci sırada yer alırken, Veliaht üçüncü sıraya yükseldi. İnci Taneleri ise ilk 10 listesinde sekizinci sırada yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının reytinglerde zirveye yerleşmesi, prime-time dizilerinin sıralamasını doğrudan etkiledi.

29 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRMA

SıraProgramReyting
1FCSB–Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi)10,77
2Halef: Köklerin Çağrısı7,11
3Müge Anlı ile Tatlı Sert5,32
4Esra Erol'da4,55
5İnci Taneleri4,50
6Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber4,34
7Halef: Köklerin Çağrısı (Özet)4,26
8Veliaht4,17
9İnci Taneleri (Özet)3,70
10ATV Ana Haber3,45

REYTİNG YARIŞINDA NELER DEĞİŞTİ?

29 Ocak ile 5 Şubat verileri karşılaştırıldığında, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güçlü performansını koruduğu, Veliaht dizisinin yükseliş trendine girdiği görülüyor. Buna karşılık İnci Taneleri sıralamada gerileyen yapımlar arasında yer aldı.

Futbol yayınlarının reyting sıralamasını etkilemesi, Perşembe akşamı televizyon rekabetinin en belirleyici unsuru oldu.

5 Şubat 2026 reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Fenerbahçe – Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması birinci oldu.

Halef Köklerin Çağrısı kaçıncı oldu?

Dizi 7.18 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Veliaht reyting sıralamasında kaçıncı sırada?

Veliaht dizisi üçüncü sırada yer aldı.

İnci Taneleri reyting sonucu nedir?

İnci Taneleri 4.44 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

5 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları, spor yayınlarının televizyon izlenme oranlarında belirleyici olmaya devam ettiğini gösterdi. Prime-time dizileri arasındaki rekabet ise haftadan haftaya değişen bir tablo ortaya koyuyor. Önümüzdeki haftalarda dizilerin performansındaki değişim, reyting sıralamasının yeniden şekillenmesine neden olabilir.

BirGün'e Abone Ol