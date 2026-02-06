5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi liderlikten oldu!

Televizyon ekranlarında Perşembe akşamı yaşanan reyting yarışı sonuçlandı. 5 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları incelendiğinde, günün en çok izlenen programının bir futbol karşılaşması olduğu görülürken, prime-time dizileri arasında dengelerin değiştiği dikkat çekti. Özellikle geçen haftanın güçlü yapımlarından biri olan bir dizi, liderlik koltuğunu bu hafta koruyamadı.

5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI (ABC1 20+)

Sıra Program Kanal Rating 1 Fenerbahçe – Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV 8.09 2 Halef Köklerin Çağrısı NOW 7.18 3 Veliaht SHOW TV 5.29 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5.01 5 Esra Erol'da ATV 4.86 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4.59 7 Halef Köklerin Çağrısı (Özet) NOW 4.46 8 İnci Taneleri Kanal D 4.44 9 Survivor TV8 3.71 10 ATV Ana Haber ATV 3.09

VERİ KAYNAĞI: TİAK

Geçen haftalarda güçlü performans sergileyen dizilerden Halef: Köklerin Çağrısı bu hafta ikinci sırada yer alırken, Veliaht üçüncü sıraya yükseldi. İnci Taneleri ise ilk 10 listesinde sekizinci sırada yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının reytinglerde zirveye yerleşmesi, prime-time dizilerinin sıralamasını doğrudan etkiledi.

29 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI İLE KARŞILAŞTIRMA

Sıra Program Reyting 1 FCSB–Fenerbahçe (UEFA Avrupa Ligi) 10,77 2 Halef: Köklerin Çağrısı 7,11 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,32 4 Esra Erol'da 4,55 5 İnci Taneleri 4,50 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,34 7 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 4,26 8 Veliaht 4,17 9 İnci Taneleri (Özet) 3,70 10 ATV Ana Haber 3,45

REYTİNG YARIŞINDA NELER DEĞİŞTİ?

29 Ocak ile 5 Şubat verileri karşılaştırıldığında, Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin güçlü performansını koruduğu, Veliaht dizisinin yükseliş trendine girdiği görülüyor. Buna karşılık İnci Taneleri sıralamada gerileyen yapımlar arasında yer aldı.

Futbol yayınlarının reyting sıralamasını etkilemesi, Perşembe akşamı televizyon rekabetinin en belirleyici unsuru oldu.

5 Şubat 2026 reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

Fenerbahçe – Erzurumspor FK Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması birinci oldu.

Halef Köklerin Çağrısı kaçıncı oldu?

Dizi 7.18 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Veliaht reyting sıralamasında kaçıncı sırada?

Veliaht dizisi üçüncü sırada yer aldı.

İnci Taneleri reyting sonucu nedir?

İnci Taneleri 4.44 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

5 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları, spor yayınlarının televizyon izlenme oranlarında belirleyici olmaya devam ettiğini gösterdi. Prime-time dizileri arasındaki rekabet ise haftadan haftaya değişen bir tablo ortaya koyuyor. Önümüzdeki haftalarda dizilerin performansındaki değişim, reyting sıralamasının yeniden şekillenmesine neden olabilir.