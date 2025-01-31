5 teğmen TSK'den ihraç edildi!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, 30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan, aralarında Kara Harp Okulu devre birincisi teğmen Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmenin TSK'den ihracına karar verdi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amiri ile Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene ‘Silahlı kuvvetlerden ayırma cezası’ verildi” dendi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, 5 teğmenin TSK'dan ihracına karar verdi pic.twitter.com/yqSy7fXbyQ — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) January 31, 2025

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerin ardından başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları kapsamında; Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından sıralı 3 disiplin amirine, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilmiştir. Önceliği müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır."

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak Subaylık Andı'nı okuyup "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında, aralarında Kara Harp Okulu devre birincisi teğmen Ebru Eroğlu'nun da bulunduğu 5 teğmen, “Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma” cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.