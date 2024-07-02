5 Temmuz hangi burç? 5 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 5 Temmuz hangi burç sorusu ise 5 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 5 Temmuz hangi burç? İşte 5 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

5 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 5 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 5 Temmuz hangi burç? İşte 5 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

5 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

5 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

5 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

5 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 5 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 5 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 5 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 5 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

5 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1029 - Mûstensir, Fâtımî İmâmı ve Hâlifesi (ö. 1094)

1675 - Marry Walcott, Salem Cadı Mahkemeleri'nde tanık (ö. 1752)

1781 - Stamford Raffles, İngiliz sömürge yöneticisi ve Singapur'un kurucusu (ö. 1826)

1801 - David Farragut, Amerikan İç Savaşı sırasında Birleşik Devletler Donanması'nda bayrak subayıydı (ö. 1870)

1802 - Pavel Nahimov, Rus amiral (ö. 1855)

1805 - Robert FitzRoy, İngiliz meteorolog ve denizci (ö. 1865)

1810 - P. T. Barnum, Amerikalı iş insanı ve "Ringling Bros. and Barnum & Bailey" sirkinin kurucularından (ö. 1891)

1820 - William John Macquorn Rankine, İskoç mühendis, fizikçi ve matematikçi (ö. 1872)

1832 - Pavel Çistyakov, Rus ressam (ö. 1919)

1853 - Cecil Rhodes, İngiliz siyasetçi ve iş insanı (ö. 1902)

1857 - Clara Zetkin, Alman devrimci sosyalist politikacı ve kadın hakları savunucusu (ö. 1933)

1872 - Édouard Herriot, Fransız siyasetçi (ö. 1957)

1873 - Eugene Lindsay Opie, Amerikalı hekim ve patolog (ö. 1971)

1879 - Dwight F. Davis, Amerikalı tenis oyuncusu ve politikacı (ö. 1945)

1882 - Inayat Khan, Sufi müzisyen ve ruhani öğretmen (ö. 1927)

1885 - Blas Infante, İspanyol denemeci, noter ve politikacı (ö. 1936)

1885 - André Lhote, Fransız heykeltıraş, ressam, sanat eğitimcisi ve yazar (ö. 1962)

1886 - Willem Drees, Hollandalı siyasetçi (ö. 1988)

1888 - Herbert Spencer Gasser, Amerikalı fizyolog (ö. 1963)

1889 - Jean Cocteau, Fransız şair, romancı, ressam ve film yönetmeni (ö. 1963)

1898 - Yeoryos Grivas, Kıbrıslı Yunan asker (ö. 1974)

1891 - John Howard Northrop, Amerikalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1987)

1904 - Ernst Mayr, Alman-Amerikan evrim biyoloğu (ö. 2005)

1910 - Georges Vedel, Fransız kamu hukuku profesörü (ö. 2002)

1911 - Georges Pompidou, Fransız politikacı (ö. 1974)

1918 - Zekeriya Muhiddin, Mısırlı asker ve devlet adamı (ö. 2012)

1921 - Viktor Kulikov, Kızıl Ordu'nun komutanlarından biri, Sovyetler Birliği Mareşali (ö. 2013)

1924 - János Starker, Macar müzisyen (ö. 2013)

1925 - Natuk Baytan, Türk senarist, oyuncu ve film yönetmeni (ö. 1986)

1925 - Jean Raspail, Fransız yazar, gezgin ve kâşif (ö. 2020)

1926 - Salvador Jorge Blanco, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı (ö. 2010)

1928 - Pierre Mauroy, Fransa Başbakanı (ö. 2013)

1929 - Katherine Helmond, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1932 - Gyula Horn, Macaristan Başbakanı (ö. 2013)

1936 - Shirley Knight, Amerikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur (ö. 2020)

1936 - James Mirrlees, İskoç ekonomist. 1996 yılında William Vickrey ile birlikte Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanmıştır (ö. 2018)

1940 - Chuck Close, Amerikalı ressam (ö. 2021)

1941 - Epeli Nailatika, Fiji'nin eski Cumhurbaşkanı

1942 - Hannes Löhr, Alman futbolcu ve teknik direktör (ö. 2016)

1945 - Michael Blake, Amerikalı yazar, senarist ve En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü sahibi (ö. 2015)

1946 - Gerard 't Hooft, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1950 - Carlos Caszely, Şilili eski futbolcudur

1952 - Nesim Malki, Yahudi asıllı Türk iş insanı ve tefeci (ö. 1995)

1953 - Müslüm Gürses, Türk şarkıcı ve oyuncu (ö. 2013)

1955 - Peter McNamara, Avustralyalı profesyonel tenis oyuncusu ve antrenör (ö. 2019)

1956 - Horacio Cartes, Paraguaylı devlet adamı

1956 - Ahn Ho-young, Güney Koreli diplomat

1957 - Cem Toker, Türk siyasetçi

1957 - Doug Wilson, Kanadalı profesyonel bir buz hokeyi oyuncusudur

1958 - Avigdor Liberman, İsrailli siyasetçi

1958 - Veronica Guerin, İrlandalı gazeteci (ö. 1996)

1960 - Pruitt Taylor Vince, Amerikan oyuncu

1963 - Edie Falco, Amerikalı kadın tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Piotr Nowak, Polonyalı futbolcu

1965 - Kathryn Erbe, Amerikalı oyuncudur

1965 - Reha Özcan, Türk oyuncu

1966 - Gianfranco Zola, İtalyan futbolcu

1967 - Mustafa el-Kazımi, Iraklı siyasetçi

1967 - Steffen Wink, Alman oyuncu

1968 - Hedi Slimane, Fransız moda tasarımcısı ve fotoğrafçı

1968 - Michael Stuhlbarg, Amerikalı oyuncu

1968 - Susan Wojcicki, Polonyalı iş insanı

1969 - RZA, Amerikalı Grammy Ödüllü albüm yapımcısı, rapçi, yazar, oyuncu, senarist ve yönetmen

1973 - Marcus Allbäck, İsveçli eski millî futbolcu

1973 - Róisín Murphy, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı

1974 - Márcio Amoroso, Brezilyalı millî futbolcu

1975 - Ai Sugiyama, Japon profesyonel tenis oyuncusu

1975 - Hernan Crespo, Arjantinli futbolcu

1975 - Sebahat Tuncel, Kürt kökenli Türk siyasetçi

1976 - Nuno Gomes, Portekizli eski futbolcu

1976 - Çiğdem Can Rasna, Türk voleybolcu

1977 - Nicolas Kiefer, Alman tenis oyuncusu

1977 - Royce da 5'9", Amerikalı rapçi

1978 - İsmail YK, Türk şarkıcı

1979 - Amelie Mauresmo, Fransız tenis oyuncusu

1979 - Barış Çakmak, Türk sinema oyuncusu

1979 - Stiliyan Petrov, Bulgar futbolcu

1980 - David Rozehnal, Çek eski millî futbolcu

1980 - Tanem Sivar, Türk sunucu

1981 - Ryan Hansen, Amerikalı aktör ve komedyen

1982 - Tuba Büyüküstün, Türk dizi oyuncusu

1982 - Alberto Gilardino, İtalyan eski millî futbolcu

1986 - Eşkan Dijage, İranlı millî futbolcu

1986 - Piermario Morosini, İtalyan futbolcu (ö. 2012)

1987 - İlkin Tüfekçi, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1988 - Samir Ujkani, Kosovalı millî futbolcu

1989 - Dejan Lovren, Hırvat millî futbolcu

1989 - Sean O'Pry, Amerikalı model

1992 - Alberto Moreno, İspanyol futbolcu

1994 - Şeyma Ercan, Türk voleybolcu

1996 - Dolly, klonlanan ilk memeli (ö. 2003)

5 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

5 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

5 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

5 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

5 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 5 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

5 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

5 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

5 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

5 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 5 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.