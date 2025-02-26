5 tonluk ithalattan sonra "zararlı organizma" kararı: İran’dan sebze ithalatı yasaklandı

İran'dan 2024 yılında 5 tonu aşkın miktarda marul, karnabahar, kırmızı lahana, soğan ve sarımsak gibi sebzeler ithal edildi.

Bakanlık, 15 Mart itibarıyla karnabahar, brokoli, lahana, Brüksel lahanası, marul ve pırasa ithalatına sebzelerin zararlı organizma riski taşıyabileceğini bildirerek yasak getirdi.

Zararlı organizma taşıma riski bulunan ürünler ile ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) ihracatçı birliklerine bir yazı gönderildi. Yazıda Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından ithalatçı firmaların 15 Mart 2025 itibarıyla İran tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikaları (BSS) ile yapacakları ithalat başvurularının kabul edilmeyeceği belirtildi.

Son yıllarda İran'dan Türkiye'ye yapılan sebze ithalatında dikkate değer bir artış gözlemlendi. 2024 yılında İran’dan toplam 1 milyon 64 bin dolar tutarında sebze ithalatı gerçekleştirildi. Aynı yıl içinde İran’dan ithal edilen başlıca ürünler arasında marul, karnabahar, kırmızı lahana, soğan ve sarımsak bulunuyordu. Resmi verilere göre, 2024 yılında Türkiye'ye 2.174 ton marul, 1.763 ton karnabahar, 1.435 ton kırmızı lahana, 335 ton soğan, 151 ton sarımsak ithal edildi.

Üreticiler, özellikle hasat dönemlerinde İran'dan yapılan ithalatın, iç piyasada fiyatların düşmesine ve yerli ürünlerin ellerinde kalmasına neden olduğundan yakınıyordu. Karnabahar ve marul üreticileri, İran'dan gelen ürünlerin piyasaya girmesiyle fiyatların hızla düştüğünü ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade etmişlerdi.