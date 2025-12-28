5. Uluslararası Antalya Ultra Maratonu yapıldı

Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Ultra Maratonu, 41 ülkeden 1700 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Konyaaltı Belediyesince Maviden Beyaza sloganıyla düzenlenen maraton, sabah saatlerinde Konyaaltı Belediye Meydanı'ndan başladı.

Yarışmada dereceye giren sporculara madalyaları protokol üyelerince verildi.

Maratona Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, Antalya CHP Milletvekili Aykut Kaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

85 Kilometre Erkekler:

1- Yevhenii Yermolenko

2- Zaytsev Igor

3- Mehmet Zahir Kul

85 Kilometre Kadınlar:

1- Nuray Bulut Göktepe

2- İrina Khusainova

3- Maryna Trygubenko

57 Kilometre Erkekler:

1- Ali Özkan

2- Mikhail Venediktov

3- Eisa Badami

- 57 Kilometre Kadınlar:

1- Natalia Kahraman

2- Kacharmina Elena

3- Ayşegül Akdoğan

- 33 Kilometre Erkekler:

1- Üzeyir Söylemez

2- Boğdan Kovalenko

3- İbrahim Güneş

- 33 Kilometre Kadınlar:

1- Kseniia Avdeeva

2- Olga Klenovskaya

3- Üzüm Sevgül Kacak

- 22 Kilometre Erkekler:

1- Aleksandr Gorunov

2- Ababekir Karanal

3- Gökhan Gündoğan Şen

22 Kilometre Kadınlar:

1- Ayşenur Demirci

2- Olga Pechueva

3- Doğa Canik