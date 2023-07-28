5 yaş altında Hepatit B sıklığı aşılamayla yüzde 1'in altına indi

Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu: - "Dünyada 1,1 milyon, Türkiye'de yaklaşık 15-20 bin kişi her yıl hepatit B ve hepatit C’ye bağlı karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinden ölüyor"

Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, her yıl dünyada 1,1 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 15-20 bin kişinin hepatit B ve hepatit C'ye bağlı hastalıklardan öldüğünü belirterek, "Şu anda dünyada ve Türkiye'de 5 yaşın altındaki çocuklarda hepatit B sıklığı yüzde 1'in altına indi. Bu aşılama sayesinde oldu" dedi.

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla açıklama yapan Prof. Dr. Çakaloğlu, hepatitle ilgili son gelişmeleri ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Türkiye'de ve dünyada hepatit hastalarıyla ilgili son istatistik verilere dikkati çeken Çakaloğlu, hepatitin dünyada çok önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çakaloğlu, şu bilgileri verdi:

"Dünyada 300 milyona yakın hepatit B'li insan var. Yaklaşık 50- 60 milyon arası hepatit C'li. Hepatit B'si olup da beraberinde delta enfeksiyonu olan da 15-20 milyon kişi var. Türkiye'de ise son yıllarda azalmış olmakla beraber hala hepatit B'li yaklaşık 2-3 milyon kişinin olduğunu, hepatit C'li de yaklaşık 300-400 bin arasında insanımızın olduğunu düşünüyoruz. Onun için sorun hala ciddiyetini devam ettiriyor. Dünyada 1,1 milyon, Türkiye'de yaklaşık 15-20 bin kişi her yıl hepatit B ve hepatit C’ye bağlı karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinden ölüyor."

Çakaloğlu, Dünya Hepatit Günü'nün amacının hem farkındalık yaratmak hem de hepatit B ve C hastalarına teşhis koyup bunları tedavi etmek olduğunu vurguladı.