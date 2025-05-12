5 yaşında çocuğa darp

Burdur'da rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli 5 yaşındaki çocuğa yönelik darp iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Burdur'daki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 5 yaşındaki O.B.'nin annesi S.B., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuğunun darbedildiğini duyurdu.

S.B.'nin sosyal medya paylaşımının ardından Burdur Valiliği, olay ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Olayın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli başka bir birey tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Tarafımızca da idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.