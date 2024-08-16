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5 yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirdi: AJet uçağı acil iniş yaptı

Şırnak-İstanbul seferini yapan AJet uçağı, yolcular arasındaki çocuğun epilepsi nöbeti geçirmesi nedeniyle Kayseri Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Güncel
  • 16.08.2024 15:03
  • Giriş: 16.08.2024 15:03
  • Güncelleme: 16.08.2024 15:14
Kaynak: AA
5 yaşındaki çocuk epilepsi nöbeti geçirdi: AJet uçağı acil iniş yaptı
Fotoğraf: AA

AJet'in Şırnak-İstanbul seferini yapan uçağı, bir çocuğun epilepsi nöbeti geçirmesi nedeniyle acil iniş yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket eden AJet uçağındaki 5 yaşındaki çocuk yolcu epilepsi nöbeti geçirdi.

Çocuğa ilk müdahaleyi yapan kabin ekibi durumu pilota bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Uçağın pilotu da Kayseri Havalimanı'ndaki hava trafik kontrolörleriyle iletişim kurarak, acil iniş izni talep etti ve sağlık ekibinin hazır bulundurulmasını istedi. İzin verilmesi üzerine AJet uçağı Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı.

Çocuk, sağlık ekibi tarafından uçaktan alınarak hastaneye kaldırıldı.

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