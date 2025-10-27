5 yıl aradan sonra ilk: THY, Mombasa uçuşlarını başlattı

Türk Hava Yolları (THY), Kenya'nın Mombasa kentine doğrudan uçuşlarına yeniden başladı.

Kenya Havalimanları İdaresi (KAA), THY'nin İstanbul-Mombasa seferini yapan uçağının, sabah saatlerinde Mombasa'daki Moi Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığını belirtti.

KAA tarafından yapılan açıklamada, "THY, 5 yıl aranın ardından Mombasa seferlerine yeniden başladı. Boeing 737 tipi uçak yerel saatle 04.20'de iniş yaptı ve su takı ile karşılandı" ifadelerine yer verildi.

HAFTADA 3 SEFER YAPILACAK

Karşılama törenine, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Subutay Yüksel, KAA Yönetim Kurulu Başkanı Caleb Kositany ile THY ve KAA'nın üst düzey yetkilileri katıldı.

Törende, geleneksel "su takı seremonisi" gerçekleştirildi.

Büyükelçi Yüksel, yaptığı açıklamada, başkent Nairobi'ye haftada 7 gün sefer uçuşu yapan THY'nin, Mombasa'ya haftada 3 sefer uçuş yapacağını söyledi. seferlerde 8 ton kargo kapasitesi bulunacak.

Yüksel, "Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndan yaklaşık 6,5 saatlik uçuşla çeşitli destinasyonlardan Kenya'nın turizm bölgesi Mombasa ve civarındaki beldelerde turizm sektöründe ciddi bir katkı sağlanmış olacak" ifadesini kullandı.