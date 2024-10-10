5 yıl hapis cezası almıştı: Zimmet suçundan ceza alan oda başkanı cezaevine gönderildi
Zimmet suçundan 5 yıl hapis cezası alan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası nedeniyle gözaltına alınan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, cezaevine gönderildi.
Anık hakkında İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet suçlamasıyla görülen davada 5 yıl hapis cezası verilmesi ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesinin kararı onamasının ardından yakalama kararı çıkarıldı.
Gaziemir'de bir adreste polis ekiplerince gözaltına alınan Anık'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Oda başkanlığını 2005 yılından bu yana yürüten Anık, cezaevine gönderildi.